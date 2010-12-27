صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در شرایطی که استقلال نفرات بسیار خوبی را در اختیار دارد اما مشکل اصلی این تیم به بدنسازی ابتدای فصل برمی گردد که نمیدانم مشکل این تیم از بدنساز است یا از نحوه بدنسازی. به نظرم من مصدومیت جباری، روانخواه، مجیدی و میداودی نشان دهنده همین موضوع است.
وی با اشاره به نحوه بازی استقلال و عملکرد فنی این تیم خاطرنشان کرد: استقلال زیبا فوتبال بازی نمی کند و تنها با استفاده از خلاقیتهای فردی بازیکنانش توانسته نتایج خوبی کسب کند. استقلال قبل از مصدومیت بازیکنان خلاقش نتایج مطلوبی کسب کرد اما مصدومیت سریالی بازیکنان رفته رفته شرایط این تیم را بحرانی کرد که قابل بیشبینی هم بود.
ورمزیار یکی دیگر از عوامل ناکامی استقلال را شاداب نبودن تمرینات این تیم دانست و افزود: با توجه به بازیهایی که از این تیم دیدم شاگردان مظلومی نمیتوانستند در بعضی از بازیها حتی 8 تا 10 بار به یکدیگر پاس بدهند و این نشان دهنده آن است که تیم استقلال تمرینات شادابی انجام نمی دهد.
بازیکن پیشکسوت استقلال در خصوص بازیکنان خارجی این تیم افزود: متاسفانه خارجیهای استقلال اصلا در حد و اندازه این تیم نیستند و نتوانستند انتظارات هواداران را برآورده کنند. وقتی یکی از آنها بدلیل ضعفهای متعدد اواسط فصل استقلال را ترک میکند و دو بازیکن دیگر هم توانایی بازیکنان داخلی را ندارند نباید به آنها دل بست.
ورمزیار در پاسخ به این پرسش که "به نظر شما کدام تیم شانس کسب عنوان قهرمانی دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را دارد؟"، گفت: با توجه به شرایط دو تیم استقلال و پرسپولیس به نظرم باید قهرمانی را برای دو تیم اصفهانی بدانیم. البته مس کرمان هم با روندی که در پیش گرفته شانس قهرمانی را دارد هر چند کمتر از تیمهای اصفهانی است.
