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۳۰ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۳۵

مهدي امير آبادي در گفت وگو با " مهر " :

اگر مشكل مالي ام حل شود در سايپا مي مانم

اگر مشكل مالي ام حل شود در سايپا مي مانم

با وجود پشنهاد هايي كه از چند تيم داخلي دارم ، دوست دارم كه فوتبالم را در سايپا ادامه بدهم.

مهدي امير آبادي هافيك ملي پوش سايپا در گفت و گو با خبر نگار" مهر" گفت : امسال از استقلال تهران و اهواز پيشنهاد هايي داشتم تا به اين دو تيم بروم اما مسوولان باشگاه سايپا قول دادند كه مشكل مالي من را حل كنند . منهم كه حدود شش سال است در اين باشگاه هستم توقع دارم كه به مشكل من رسيدگي شود.

وي افزود : مديريت قبلي باشگاه قول داده بود در صورتي كه قرارداد پنج ساله با سايپا منعقد كنم ، من را به تيم هاي خارجي "ترانسفر " خواهد كرد ، اما متاسفانه اينچنين نشد و من بهترين سالهاي عمرم را در سايپا صرف كردم.

حالا هم كه مي خواهم رضايت نامه بگيرم  مديريت باشگاه و آقاي مايلي كهن اجازه نمي دهند و مي گويند به تو نياز داريم. به هر حال  اميدوارم تا پايان اين هفته وضعيت من مشخص شود تا بتوانم در خدمت سايپا باشم.

کد مطلب 12149

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