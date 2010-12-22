به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از فردا پنجشنبه با برگزاری دو بازی در شهرهای قم و اصفهان آغاز می شود. در حساس ترین دیدار هفته عصر پنجشنبه تیم صنایع گیتی پسند اصفهان در سالن پیروزی این شهر مقابل فولادماهان صف آرایی خواهد کرد.

رقابت دو تیم فولاد و گیتی پسند از ابتدای فصل جاری آغاز شد. در ابتدای فصل جاری لیگ برتر فوتسال تیم گیتی پسند با مدیریت مدیرعامل معزول تیم فولاد ماهان (علی طاهری) و جمعی از بازیکنان این تیم تشکیل شد. از بدو تاسیس تیم گیتی پسند رقابتی بین این تیم با فولادماهان آغاز شد که تا به امروز ادامه پیدا کرده است. این دو تیم که در فصل جاری نیز از مدعیان قهرمانی هستند، عصر پنجشنبه در دیداری تعیین کننده به مصاف هم می روند.

نکته جالب توجه این بازی حضور سیدمهدی ابطحی روی نیمکت تیم گیتی پسند است. ابطحی که در نیمه راه نیم فصل اول لیگ برتر از تیم فولادماهان کنار گذاشته شد، در فاصله 2 روز مانده تا دیدار بزرگ هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال هدایت تیم گیتی پسند را پذیرفت تا بازی اصفهانی‌ها گرم‌تر از قبل شود. او برای بازی روز پنجشنبه انگیزه‌های زیادی دارد تا توانایی‌هایش را به رخ مدیران فولادماهان بکشد. دیدار رفت تیم‌های فولادماهان و گیتی پسند اصفهان با نتیجه تساوی 3 بر 3 به اتمام رسید.

در یکی دیگر از دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر جمعه تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در سالن علوم پزشکی تبریز به دیدار تیم دبیری تبریز می رود. قرچکی‌ها با این امید به تبریز خواهند رفت که تیم‌های اصفهانی فولاد ماهان و گیتی پسند به تقسیم امتیاز رضایت دهند و آنها بتوانند با شکست تیم دبیری جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی لیگ برتر استحکام بخشند.

- برنامه دیدارهای هفته هجدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 2/10/89

* کیش ایرقم - لبنیات ارژن فارس، ساعت 16، سالن هلال احمر قم

* صنایع گیتی پسند اصفهان - فولاد ماهان،ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

جمعه - 3/10/89

* علم و ادب سایپا مشهد - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن شهیدبهشتی مشهد

* پرسپولیس تهران - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 16، سالن خورشید تهران

* دبیری تبریز - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن علوم پزشکی تبریز

- این هفته تیم‌های گسترش فولاد تبریز و آرش بتن قزوین استراحت خواهند داشت.

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- شهید منصوری قرچک 33 امتیاز (16 بازی)

2- صنایع گیتی پسند اصفهان 30 امتیاز (16 بازی)

3- فولاد ماهان سپاهان 28 امتیاز - تفاضل گل 14+ (16 بازی)

4- گسترش فولاد تبریز 28 امتیاز - تفاضل گل 11+ (15 بازی)

5- لبنیات ارژن فارس 27 امتیاز (16 بازی)

6- فیروزصفه اصفهان 23 امتیاز (14 بازی)

7- راه ساری 21 امتیاز (16 بازی)

8- شرکت ملی حفاری ایران 20 امتیاز (15 بازی)

9- علم و ادب ساپیا مشهد 19 امتیاز (14 بازی)

10- دبیری تبریز 18 امتیاز (16 بازی)

11- کیش ایر قم 15 امتیاز (16 بازی)

12- پرسپولیس تهران 14 امتیاز (16 بازی)