بازتعریف فلسفه برای کودکان/ اجتماع باید پذیرای فلسفه برای کودکان باشد

دکتر یحیی قائدی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا کنون بسیار درباره ضرورت فلسفه برای کودکان پرداخته شده است، گفت: با این حال به نظر میرسد ما هنوز ضرورت این موضوع را در ایران درک نکردهایم.
وی افزود: فلسفه برای کودکان به ما یاد میدهد که با مسائل گوناگون درست موافقت یا مخالفت کنیم و برای این کار هم ضروری است که بتوانیم درست گوش بدهیم، درست بخوانیم و همه استدلالها را بررسی کنیم. بنابراین میتوان گفت بسیاری از ناهنجاریهایی که در جامعه وجود دارد، به مسائل فکری بازمیگردد.
قائدی با تأکید بر اینکه ضرورت پرداختن به موضوع فلسفه برای کودکان بدیهی است، در مورد روشهای پرداختن به این بحث گفت: من بر یک روش خاص در این حوزه اصرار ندارم اما باید راهی در زمینه فلسفه برای کودکان برگزید که تفکر برانگیزد و موجب شود افراد در پیشفرضهای خود تأمل کنند. این روشها و الگوها لزوماً الگوها یا روشهای فرد خاصی نیست، هر چند آشنایی با الگوهای رایج در دنیا میتواند بسیار مفید باشد.
این پژوهشگر فلسفه برای کودکان تصریح کرد: اگر ما به این نتیجه رسیدیم که فلسفه برای کودکان لازم است آنگاه در درجه اول به معلمانی برای این کار احتیاج داریم. ما باید بتوانیم افرادی را چه در نظام آموزش و پرورش و چه در خارج از آن بیابیم که علاقمند به این موضوع بوده و حاضر باشند برای این کار وقت بگذارند.
وی در پاسخ به این سؤال که اجرای برنامه فلسفه برای کودکان را باید از کجا آغاز کرد، یادآور شد: فلسفه برای کودکان به سرعت قابل گسترش نیست و شاید بهتر باشد از مدارسی مثل مدارس غیرانتفاعی شروع کنیم که امکانات مالی خوبی دارند. مورد دیگر هم به خانوادهها برمیگردد. به نظر من فلسفه برای کودکان نباید اجباری باشد ، چرا که فکر کردن اجباری نیست. خانوادهها باید از مسائل مربوط به فلسفه برای کودکان آگاه شوند و به صورت اختیاری بخواهند که کودکانشان در چنین کلاسهایی شرکت کنند.
قائدی تأکید کرد: برای اجرای برنامه فلسفه برای کودکان، اجتماع باید از نظر فرهنگی به سطح قابل قبولی رسیده باشد که در این مسیر سازمانها و نهادهای حمایتی میتوانند نقش مؤثری داشته باشند.
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