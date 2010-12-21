فریضه زکات در جامعه به فراموشی سپرده شده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد احیای زکات شهرستان بروجرد در سخنانی با اشاره به اهمیت پرداخت زکات در اسلام اظهار داشت: زکات یکی از فرائض اسلامی است که متاسفانه در جامعه اسلامی آن گونه که باید به آن پرداخته نشده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از مردم به این واجب اسلامی عمل نمی کنند، خاطر نشان کرد: هدف از تشکیل ستاد احیای زکات در کشور فراموش نشدن فریضه زکات و احیای آن است.

امام جمعه شهرستان بروجرد با اشاره به اینکه همان طور که خواندن نماز و روزه گرفتن امری واجب است پرداختن زکات نیز واجب است، عنوان کرد: متاسفانه امروز فریضه پرداخت زکات در جامعه به فراموشی سپرده شده است.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه ستاد احیای زکات در راستای ترویج عملی و فرهنگسازی در این زمینه ایجاد شده است، بیان داشت: خوشبختانه برای تشویق و ترغیب مردم به مسئله پرداخت زکات دولت ورود پیدا کرده و معادل زکات پرداخت شده مردم را در راستای ایجاد زیر ساختهای عمرانی و روستایی هزینه می کند.

وی یادآور شد: حوشبختانه در شهرستان بروجرد اقدامات مطلوبی در زمینه پرداخت زکات توسط مردم صورت گرفته است.

معاون مشارکتهای مردمی ستاد احیا زکات شهرستان بروجرد نیز با ارائه گزارش عملکردی در زمینه پرداخت زکات در این شهرستان خاطر نشان کرد: در سال جاری نسبت به سال گذشته ما با کاهش نسبتا محدودی در زمینه پرداخت زکات در بخش مرکزی شهرستان بروجرد مواجه بوده ایم که این جای تامل دارد.

علی تقوایی با اشاره به علت کاهش پرداخت زکات توسط مردم عنوان کرد: یکی از علت های کاهش پرداخت زکات توسط مردم عدم به موقع واریز کردن کمکهای دولتی بوده که این امر موجب کاهش پرداخت زکات از سوی مردم شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش اشترینان نسبت به روستاههای مرکزی شهرستان بروجرد زکات بیشتری پرداخت کرده است، بیان داشت: در اشترینان ما با بیش از 70 درصد افزایش پرداخت زکات مواجه بودیم ولی متاسفانه در بخش مرکزی شهرستان بروجرد کاهش چشمگیر پرداخت زکات را داشتیم.

معاون مشارکتهای مردمی ستاد احیا زکات شهرستان بروجرد با اشاره به میزان پرداخت زکات توسط مردم در سال جاری یادآور شد: تا کنون بیش از 51 میلیون تومان زکات از دو بخش اشترینان و بروجرد جمع آوری شده است.