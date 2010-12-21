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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۲

جهانبخش خبر داد:

کالابرگ نفت و سیلندر گاز از پنجشنبه در بوشهر توزیع می شود

کالابرگ نفت و سیلندر گاز از پنجشنبه در بوشهر توزیع می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر از توزیع کالابرگ نفت سفید و سیلندر گاز در استان بوشهر از 2 دی ماه پنجشنبه هفته جاری در کلیه دفاتر خدمات پستی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش عصرسه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از پنجشنبه هفته جاری از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر و 14 الی20 کلیه دفاتر خدمات پستی استان آماده تحویل کوپن گاز مایع و نفت سفید هستند.

وی در خصوص قیمت هر سیلندر گاز اظهار داشت: تا زمانی که این کوپنها تحویل می شود با دستورالعملی که ابلاغ شده، قیمت گاز در سراسر استان بوشهر همان قیمت سه هزار و 400 تومان است به جز در مناطقی که امکان تردد ماشین وجود نداشته باشد.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: موجودی گاز استان اکنون بسیار خوب است و دغدغه ‌ای در این خصوص وجود ندارد.

جهانبخش به قیمت مرغ اشاره کرد و گفت: تلاش خواهد شد افزایش قیمت مرغ نداشته باشیم و اگر تغییراتی در مورد سوخت مرغداری‌ ها ایجاد شد به نحوی دیگر جبران خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نان با تدابیری که در نظر گرفته به صورت رایگان در اختیار مردم قرارخواهد گرفت، گفت: گرچه قیمت نان در اجرای این طرح افزایش می ‌یابد اما با یارانه ای که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، نان تقریباً به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.

کد مطلب 1214954

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