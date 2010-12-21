شناسایی 30 نقطه حادثه خیز در محورهای مواصلاتی همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، میر کمال الدین میرجعفریان ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه تعداد نقاط حادثه خیز در استان همدان به طور دقیق مشخص نیست و هر ساله تعریف جدیدی برای این نقاط ارائه می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر اصلاح نقاط حادثه خیز در استان همدان در دستور کار قرار گرفته است.

میرجعفریان از نصب تالوهای هشدار دهنده در این محورها خبر داد و با بیان اینکه نصب تابلوها بر اساس ضوابط و استاندارها صورت می گیرد، افزود: نصب تابلوی اضافی در مسیر تردد خودروها، خطر آفرین است.

مدیر کل راه و ترابری استان همدان اضافه کرد: تیمی متشکل از کارشناسان راه و ترابری و پلیس راه با بررسی محورهای مواصلاتی نقاطی را که به نصب تابلو نیاز دارند، مشخص می کند.

وی به خط کشی حدود 850 کیلومتر از راه‌های روستایی استان همدان اشاره کرد و افزود: تا کنون در بیشتر نقاط مورد نیاز محورهای روستاهایی تابلوی هشداردهنده نصب شده است و در سال آینده ما بقی آن انجام می شود.

مدیر کل راه و ترابری همدان اظهار داشت: استان همدان دارای سه هزار و 200 کیلومتر راه روستایی است که دو هزار و 200 کیلومتر آن آسفالت شده و یک هزار کیلومتر باقی مانده در حد راه شنی و دسترسی است.

میرجعفریان بهسازی و آسفالت راه را فرصتی مناسب برای دسترسی آسان به خدمات آموزشی، رفاهی، ورزشی و امکانات عمومی شهرهای همجوار برای روستانشینان دانست.