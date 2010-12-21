هفت هزار حلقه سی دی غیرمجاز در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل نوری عصر سه شنبه پس از پایان این طرح امنیتی اجتماعی در جمع خبرنگاران افزود: ‌به منظور اعمال مقررات، پیشگیری و مقابله با تخلفات در سطح صنوف، نهمین مرحله از طرح ذوالفقار سال جدید در سطح مازندران به اجرا درآمد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح که به صورت همزمان در مازندران برای مدت یک روز و به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی عرضه محصولات فرهنگی، خدمات رایانه ای، فروشگاه های تلفن همراه و لوازم تزئینی اتومبیل، صنوف چاپخانه، مراکز تبلیغاتی سفره خانه های سنتی و جمع آوری سلاح سرد به اجرا درآمد از هزار و 446 واحد صنفی بازدید شد.



نوری تصریح کرد: 225 واحد صنفی دارای تخلف شناسایی وبه 109 واحد اخطاریه پلمپ و 44 واحد پلمپ، دو هزار و 481 حلقه سی دی غیرمجاز، چهار هزار و 800 عدد صور مبتذل، 26 دستگاه کیس رایانه حاوی برنامه های ممنوعه و 610 قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.



نوری با اشاره به اینکه 51 نفر از افراد متخلف در این طرح دستگیر شدند از متصدیان واحد های صنفی در سراسر استان خواست برای جلوگیری از ورود هرگونه ناهنجاری های اجتماعی در جامعه هرگونه اطلاعات و اخباری را در این زمینه به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کنند.