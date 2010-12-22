به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محسن جوادی، بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی حقوق بشر و اخلاق که در دانشگاه مفید برگزار شد گفت: در نسبت میان اخلاق و حقوق بشر آنچه در این اعلامیه آمده است بیشتر جنبه سلبی دارد.



وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم چرا چنین سندی شکل گرفته است باید بدانیم نگارندگان این اعلامیه چه میانی مدنظرشان بوده است و بر اساس مبانی کانتی و یا مبانی حقوق طبیعی به این سند رسیده اند.



مدیر گروه اخلاق دانشگاه قم با بیان اینکه برای بررسی بیشتر اعلامیه باید بدانیم این اعلامیه با کدامیک از مبانی اخلاقی بیشتر سازگار است تصریح کرد: برای سنجش نسبت آن با اخلاق اسلامی نیز باید دید آیا این اعلامیه با ارزشهای اخلاقی اسلامی سازگاری دارد.



وی با اشاره به دیدگاههای مختلف در سنجش نسبت میان اعلامیه حقوق بشر و اخلاق اسلامی عنوان کرد: یک نگاه این است که ما کاری با تناقضات دینی این اعلامیه نداریم و مبانی خودمان را دنبال می کنیم. نگاه غالب در جهان اسلام این تفکر است که ساختار اعلامیه را باطل می داند.



جوادی عنوان کرد: این گروه معتقدند ما حقوق انسان را از تکالیف دینی استنتاج می کنیم و نمی توانیم اعلامیه را بپذیریم البته این گروه اگر چه گفتمان اعلامیه حقوق بشر را با اخلاق دینی ناسازگار می داند اما تمامی بندهای آن را رد نمی کند.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: مراد این گروه این است که گفتمان اعلامیه حقوق بشر با اخلاق دینی متناقض است اما می توان بندهایی از آن را با اخلاق دینی سازگار دانست و پذرفت که اشعریون طرفدار این نظر هستند.



وی با بیان اینکه حل مشکل نسبت اعلامیه حقوق بشر با اخلاق دینی بسیار دشوار است تصریح کرد: اشاعره با چشم وحی تنها و غرب با چشم عقل تنها به این نسبت می نگرد به همین دلیل تکلیفشان در برقراری این نسبت آسان است اما ما که می خواهیم هم از زاویه عقل و هم از زاویه وحی به موضوع بنگریم تکلیف دشوار تری خواهیم داشت.