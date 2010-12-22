به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: در هفته منتهی به 26 آذرماه در گروه لبنیات بهای پنیر پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

بهای تخم مرغ اندکی افزایش یافت و شانه ای 28400 الی 36000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، قیمت تمام اقلام این گروه افزایش داشت. درگروه حبوب بهای لپه سفید ثابت بود. قیمت لوبیا چیتی کاهش جزئی ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران خربزه، هندوانه و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب زرد تخم لبنان، پرتقال درجه دو و به ویژه خربزه و هندوانه افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت خیار، کدو سبز و به ویژه گوجه فرنگی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزیش یافت.

در این هفته قیمت گوشت تازه گاو و گوساله نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و بهای گوشت گوسفند و گوشت مرغ کاهش جزئی داشت.در هفته مورد بررسی، قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی کاهش یافت. بهای چای خارجی نسبت به هفته قبل ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته منتهی به 26 آذرماه، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه معادل 3/. درصد و کره پاستوریزه 1.1 درصد افزایش داشت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 5/. درصد افزایش یافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 1.6 درصد، برنج داخله درجه یک 2/. درصد و برنج داخله درجه دو 1.2 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت لپه نخود و لوبیا سفید ثابت بود. بهای لوبیا چیتی معادل 4/. درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1/. درصد تا ./1 درصد افزایش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته منتهی به 26 آذرماه ، در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد تخم لبنان معادل 3.6 درصد، پرتقال درجه دو 1/. درصد ، خریزه 44.2 درصد و هندوانه 51.2 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 4/. درصد تا 8.3 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای خیار معادل 4.5 درصد، گوجه فرنگی ./23 درصد و کدو سبز 3.6 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ./3 درصد تا 12.5 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی ، قیمت گوشت تازه گاو و گوساله نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای گوشت گوسفند معادل 3/. درصد و گوشت مرغ 6/. درصد کاهش داشت.

قند، شکر ، چای و روغن نباتی

در هفته منتهی به 26 آذرماه نسبت به هفته قبل بهای قند معادل 2/. درصد، شکر 9/. درصد ، روغن نباتی جامد 2.9 درصد و روغن نباتی مایع 3/. درصد کاهش یافت. قیمت چای خارجی نسبت به هفته قبل ثابت بود.