برنامه هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر تغییر نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس و طبق برنامه از پیش اعلام شده توسط کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، تمام دیدارهای هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در موعد مقرر برگزار خواهد شد. فقط اینکه توزین الکتریک به دلیل انصراف حریفش این هفته با قرعه استراحت روبه‌رو خواهد بود.

حسن نوربخش، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: البته در برنامه مربوط به دیدارهای دیگر هفته‎ها تغییراتی ایجاد خواهد شد که طی هفته آینده تنظیم و اعلام می‎شود.

مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور از دوم دی‎ماه آغاز می‏شود.

- برنامه هفته نخست این رقابت‏ها به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام - راه و ترابری قم (سالن بسکتبال شهرک بعثت - ساعت 16)

* کاسپین قزوین - هیئت بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)

* مهرام تهران - حفاری ملی ایران (سالن بسکتبال آزادی - ساعت 17)

* دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان (سالن بسکتبال آزادی - ساعت 19)

تیم تازه شکل گرفته BA شیراز به دلیل در نظر گرفتن شروطی جدید از سوی کارخانه BA و ناتوانی در عمل به آنها دوشنبه شب انصراف خود از حضور در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به طور رسمی اعلام کرد.