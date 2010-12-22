تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول دیماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم دسامبر سال 2010 میلادی.

- نشست خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 10 صبح امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود.

- هفته چهارم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه "الف":

* بانک کشاورزی - دانشگاه آزاد (خانه والیبال - ساعت 16)

* هیئت والیبال کرمان - پیشگامان کویر یزد (سالن تربیت کرمان - ساعت 17)

* باریج اسانس کاشان - داماش گیلان (سالن تختی کاشان - ساعت 17)

گروه "ب":

* ابومسلم خراسان - پتروشیمی بندرامام (سالن مهران مشهد - ساعت 17)

* کاله مازندران - آلومینیوم المهدی بندرعباس (سالن پیامبر اعظم مازندران - ساعت 17)

* ارومیه - بازرگانی جواهری گنبد (سالن غدیر ارومیه - ساعت 17)

- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* آلمریا - مایورکا

* رئال بتیس - ختافه

* سویا - مالاگا

* آتلتیکومادرید - اسپانیول

* رئال مادرید - لوانته

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:

* ولفسبورگ - انرژی کوتبوس

* کلن - دوئیسبورگ

* اشتوتگارت - بایرن مونیخ

* آلمریا - اینتراخت فرانکفورت

- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی در قاره آسیا امروز و امشب مسابقات زیر برگزار می‌شود:

* چین - مقدونیه

* قطر - استونی

* سوریه - عراق