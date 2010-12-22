تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول دیماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم دسامبر سال 2010 میلادی.
- نشست خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 10 صبح امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار میشود.
- هفته چهارم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه "الف":
* بانک کشاورزی - دانشگاه آزاد (خانه والیبال - ساعت 16)
* هیئت والیبال کرمان - پیشگامان کویر یزد (سالن تربیت کرمان - ساعت 17)
* باریج اسانس کاشان - داماش گیلان (سالن تختی کاشان - ساعت 17)
گروه "ب":
* ابومسلم خراسان - پتروشیمی بندرامام (سالن مهران مشهد - ساعت 17)
* کاله مازندران - آلومینیوم المهدی بندرعباس (سالن پیامبر اعظم مازندران - ساعت 17)
* ارومیه - بازرگانی جواهری گنبد (سالن غدیر ارومیه - ساعت 17)
- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* آلمریا - مایورکا
* رئال بتیس - ختافه
* سویا - مالاگا
* آتلتیکومادرید - اسپانیول
* رئال مادرید - لوانته
- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ولفسبورگ - انرژی کوتبوس
* کلن - دوئیسبورگ
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ
* آلمریا - اینتراخت فرانکفورت
- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی در قاره آسیا امروز و امشب مسابقات زیر برگزار میشود:
* چین - مقدونیه
* قطر - استونی
* سوریه - عراق
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