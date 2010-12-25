به گزارش خبرنگار مهر، هفته ‌دهم مسابقات لیگ دسته‌اول باشگاه‌های‌ کشور عصر امروز شنبه با برگزاری 5 دیدار از گروه "الف" به پایان رسید که در یکی از این دیدارها تیم‌ فوتبال داماش در حالیکه تا دقیقه 3+90 از میزبان خود نفت مسجد سلیمان با نتیجه 2 بر یک پیش بود، در نهایت برابر این تیم به تساوی 2 بر 2 رضایت داد. در این مسابقه که در ورزشگاه اختصاصی نفت برگزار شد، فرزاد محمدی(8) و حکیم نصاری(1+90) برای تیم نفت مسجدسلیمان گل زدند و علیرضا نظیف کار(30) و هادی سهرابی(71) گل‌های داماش را به ثمر رساندند.

همچنین در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز هم تیم ماشین سازی در حالی که تا دقیقه 5+90 از تیم مقاومت سپاسی شیراز پیش بود، برابر این تیم به تساوی یک بر یک رضایت داد. میثم تقی زاده(82) برای ماشین سازی و رضا حقیقی(5+90) برای مقاومت در این دیدار گل زدند.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:

* ماشین سازی تبریز یک - مقاومت سپاسی شیراز یک

* اتکا گلستان یک - مس رفسنجان یک

* نفت مسجد سلیمان 2 - داماش گیلان 2

* کاوه تهران یک - تربیت یزد یک

* همیاری اراک یک - شهرداری یاسوج 2

نتایج سایر دیدارهای هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته اول که طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد، به شرح زیر است:

گروه الف:

* گل گهر سیرجان یک - شهرداری بندرعباس صفر

* پیام مشهد صفر - فولاد نظنز یک

گروه ب:

* گسترش فولاد تبریز 2 - آلومینیوم هرمزگان یک

* ابومسلم مشهد یک - پیام مخابرات فارس صفر

* شیرین‌فراز کرمانشاه صفر - صنعت ساری صفر

* داماش دورود 2 - سپیدرود رشت یک

* ایرانجوان بوشهر یک - مس سرچشمه صفر

* نساجی مازندران یک - استقلال اهواز یک

* برق شیراز 2 - فولاد یزد صفر

در پایان دیدارهای هفته دهم، جدول رده‌بندی گروه‌های دوگانه این مسابقات به شرح زیر تغییر کرد:

گروه الف:

1- نفت مسجد سلیمان 16 امتیاز- تفاضل گل 4+(7 زده - 3 خورده)

2- مقاومت سپاسی شیراز 16 امتیاز- تفاضل گل 4+(6 زده - 2 خورده)

3- تربیت یزد 15 امتیاز- تفاضل گل 5+

4- شهرداری بندرعباس 15 امتیاز- تفاضل گل 2+

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13- ماشین سازی تبریز 8 امتیاز- تفاضل گل 4-

14- اتکا گلستان 8 امتیاز- تفاضل گل 6-

گروه ب:

1- ایرانجوان بوشهر 18 امتیاز

2- مس سرچشمه 17 امتیاز- تفاضل گل 6+

3- نساجی مازندران 17 امتیاز- تفاضل گل 5+

4- آلومینیوم هرمزگان 17 امتیاز- تفاضل گل 3+

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13- برق شیراز 10 امتیاز

14- سپیدرود رشت 6 امتیاز