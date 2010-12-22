آماده باش یار دوازدهم تیم ملی برای جام ملتها/ سازماندهی هواداران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ملامحمد دراین سفرضمن دیدار با سفیر و رایزن فرهنگی ایران درقطر پیرامون همکاری با فدراسیون فوتبال برای اجرای برنامه های فرهنگی، سازماندهی تماشاگران ومشوقین ایرانی مقیم قطر، استفاده ازظرفیت های سازمان های مرتبط ، همکاری با سازمان ایرانگردی و جهانگردی و ... به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

اعزام مشوقین و لیدرهای تیم ملی به قطر ازجمله برنامه های فدراسیون فوتبال برای پشتیانی روحی از تیم ملی درجام ملت های آسیاست ضمن اینکه کمیته فرهنگی در نظر دارد جمعی از پیشکسوتان و ملی پوشان اسبق فوتبال را در قالب کاروانی جداگانه به قطر اعزام کند.



کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال درنظر دارد با بسیج کلیه فعالیت های خود و با همکاری سفارت ایران در قطر برنامه های فرهنگی ویژه ای را در طول مسابقات جام ملتهای آسیا به اجرا درآورد.



تجربه موفق اجرای فعالیت های فرهنگی دربازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر نظیر تشکیل غرفه ایرانیان ، برگزاری برنامه های فرهنگی تحت عنوان شبهای ایرانی، ارائه بسته های فرهنگی و... از سوی محمدرضا ملامحمد مسئول فرهنگی وقت کمیته ملی المپیک زمینه مساعدی را برای اجرای برنامه های فرهنگی در کشور قطر برای مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا فراهم کرده است.



تیم ملی فوتبال کشورمان از 17 دی ماه جاری درشانزدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا شرکت خواهد کرد . تیم کشورمان در این مسابقات با تیم های عراق ، کره شمالی و امارات همگروه است.