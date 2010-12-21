به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس علینقی قدس بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید از مرکز خدمات کسب و کار شهرک صنعتی شکوهیه قم طی سخنانی اظهار داشت: در راستای حمایت دولت از صنایع کوچک، خوشه‌های صنعتی بوجود آمده است که با طراحی و اجرای یک برنامه هدفمند به نتایج خوبی خواهد رسید.



وی با بیان اینکه با اجرایی شدن خوشه‌های صنعتی تاثیرات مثبت آن در عرصه تولید و اشتغال قابل مشاهده خواهد بود، گفت: به همین منظور کمیته‌ای با حضور معاون استاندار، روسای سازمان‌های بازرگانی‌، صنایع، استاندارد و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی در استانداری‌ها تشکیل شده و لازم است همه دستگاه‌ها برای موفقیت و پیشرفت خوشه‌های صنعتی تلاش کنند.



معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: عامل توسعه خوشه صنعتی نیز بر اساس یک برنامه مدون و زمان بندی مشخص حرکت می‌کند و ‌باید بر اساس آن زمان‌بندی به پیش بینی‌های از قبل صورت گرفته دست پیدا کند.



وی ایجاد بستری مناسب برای تجمیع واحدهای تولیدی در یک صنف، جهت بررسی مشکلات و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای از بین بردن موانع را یکی از ویژگی‌های توسعه خوشه صنعتی برشمرد و خاطرنشان کرد: زمانی یک خوشه صنعتی موفق است که تمام اعضای آن تأثیرات مثبت حضور خود را در این خوشه مشاهده کند.



قدس تأکید کرد: نحوه کار خوشه به گونه‌ای است که واحدهای تولیدی کوچک خود بدنبال حضور و مشارکت در این مجموعه است زیرا با نقاط مثبت این طرح‌، درخواهند یافت که با در کنار هم قرار گرفتن صنایع کوچک امکان ادامه حیات و موفقیت خواهند داشت.



وی ادامه داد: ما زمانی می‌توانیم عملکرد یک خوشه را مثبت بدانیم که نقش بسزایی در کاهش هزینه مواد اولیه، اشتغال پایدار، بالا رفتن کیفیت کالاهای تولیدی، حفظ و گسترش بازارهای صادراتی و توسعه صنایع کوچک را شاهد باشیم.