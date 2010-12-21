به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهشتی‌منفرد با اشاره به تأثیر پژوهش در ساخت و تولید فیلم‌ها و سریال‌ها اظهار داشت: آفرینش آثار مختلف در حوزه سینما با پشتوانه پژوهش و تحقیق، فاخر و ماندگارتر خواهد بود.



وی تصریح کرد: قطعا توجه به امر پژوهش موجب می‌شود آثار سینمایی و تلویزیونی هر چه بیشتر به واقع‌گرایی نزدیک شده و دارای تاثیرگذاری بیشتری شوند.



کارشناس فیلمهای داستانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی افزود: پژوهش قوی در داستان موجب باورپذیر بودن شخصیت‌ها و اعمال آنها در جریان فیلم شده و نهایتا به ماندگاری اثر منجر می‌شود.



باید نظارت دقیق بر امر پژوهش آثار سینمایی و تلویزیونی وجود داشته باشد



وی با اشاره به چگونگی مورد توجه قرار دادن بحث پژوهش و تحقیق در تولیدات سینمایی و تلویزیونی تصریح کرد: باید سازمان‌های ذیربط نظارت دقیقی بر امر پژوهش آثار سینمایی و تلویزیونی داشته و فیلمسازانی که این امر را به خوبی رعایت می‌کنند، مورد تشویق قرار دهند.



بهشتی‌منفرد یادآور شد: ضرورت پژوهش آنچنان است که رعایت نکردن آن می‌تواند موجب غیر واقعی شدن موضوع و شخصیت‌های بی اثر شود.



تحقیق و پژوهش تنها در ساخت فیلم های تاریخی و مذهبی خلاصه نمی شود



کارشناس فیلم‌های داستانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با بیان اینکه تحقیق و پژوهش تنها در ساخت و تولید فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی و مذهبی خلاصه نمی‌شود، ابراز داشت: قطعا در همه گونه‌های سینمایی، پژوهش به فراخور موضوع فیلم ضروری است و می‌تواند به ارتقای یک کار هنری بیانجامد.



وی تصریح کرد: معاونت سینمایی در دوره جدید در راستای ارتقای آثار سینمایی در موضوعات تاریخی، مذهبی، کودک و اجتماعی بر اساس نظر شورای مشورتی از ارائه‌دهندگان طرح‌ها و فیلمنامه‌ها درخواست پژوهش و تحقیق می‌کند.



