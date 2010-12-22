قیمت ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری در استان زنجان اعلام شد

سعید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: ناوگان حمل و نقل مسافر و بار درون شهری استان زنجان اعم از تاکسی، تاکسی تلفنی، ون در حدود 20 درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: تاکی های خطی استان زنجان به جای اخذ 100 تومان برای هر مسیر 120 تومان در روز و 150 تومان به جای 175 تومان در شب باید از مسافرین برای هر مسیر اخذ کنند.

رفیعی افزو: تاکسیهای تلفنی و بی سیم نیز از هزار و 200 تومان در روز باید هزار و 400 تومان براساس نرخ جدید برای بیست دقیه اول از مسافرین اخذ کنند و در شب از هزار و 400 تومان به هزار و 600 تومان برای 20 دقیقه اول تبدیل شد همچنین باید برای هر دقیقه مازاد در روز 50 تومان و در شب 60 تومان از مسافران دریافت کنند.

معاون عمرانی استانداری زنجان همچنین از افزایش 15 درصدی قیمت کرایه نیسان تلفنی و وانت تلفنی در استان خبر داد.

رفیعی افزود: در بحث اتوبوس داخل شهری،‌ میدل باس مینی بوس و ... هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: در بحث برون شهری نیز اتوبوسهای ویژه حداکثر 15 درصد،‌ اتوبوسهای عادی حداکثر 30 درصد، اتوبوسهای فوق العاده حداکثر تا 15 درصد و مینی بوسهای روستایی و بین شهری حداکثر30 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

معاون استاندار زنجان گفت: ناوگان بنزین سوز برون شهری نظیر تاکسی های ویژه شهری و روستایی نیز حداکثر 20 درصد و وانت بارهای روستایی و بین شهری بنزین سوز و ناوگان گازوئیل سوز برون شهری نظیر انواع کامیونها، کامیونت، کشنده و نیسان و وانت بار تا سقف 15 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

رفیعی افزود: دراین کمیته با اعمال درصدهای افزایش نرخ انواع اتوبوسهای بین شهری، قیمت مسیر "زنجان - تهران" با اتوبوس های ویژه از پنجاه هزار ریال به 57 هزار و 500 ریال و اتوبوس های عادی از 20 هزار ریال به 26 هزار ریال و مسیر "زنجان- مشهد" اتوبوس های ویژه از 195 هزار ریال به 225 هزار ریال افزایش خواهند یافت.