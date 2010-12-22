  1. استانها
  2. مازندران
۱ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۱

احمدی نژاد تاکید کرد:

یک باند آزاد راه تهران - شمال تا سال ۹۰ آماده شود

یک باند آزاد راه تهران - شمال تا سال ۹۰ آماده شود

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر دادگستری در نامه ای به رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: رئیس جمهور تاکید کرده که یک باند آزاد راه تهران شمال تا سال 90 بهره برداری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در نامه ای به رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر رفع موانع و فعال شدن پروژه آزادراه تهران- شمال گفته است: بنا به دستور دکتر احمدی نژاد کارگروه تخصصی با ریاست وزیرراه وترابری تشکیل گردیده وموانع پیشرفت این پروژه شناسایی و راه های رفع آنها شخص شد.

در این نامه که رونوشت آن به دفتر استاندار مازندران نیز ارسال شد آمده است: در این کارگروه مقرر شد تا دستگاه قضایی نسبت به ادعاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی تدبیری اتخاذ کند تا از قرارهایی که موجب توقف پروژه بزرگ ملی می شود استفاده ننکند و درهر مورد که دادگاه ادعاهای مطروحه را وارد تشخیص و حکم مقتضی صادر نماید دستگاه اجرایی متعهد گردد دراسرع وقت بر اساس رای قطعی صادره نسبت به پرداخت حقوق ذینفع اقدام کند.
 
وزیر دادگستری درپایان نامه خود آورده است: ریاست محترم جمهور مقرر فرمودند که یک باند پروژه تا هفته دولت در سال ۱۳۹۰ مورد بهره برداری قرار گیرد و این مستلزم همکاری همه بخش ها است.
 
 
کد مطلب 1215049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها