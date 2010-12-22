یک باند آزاد راه تهران - شمال تا سال ۹۰ آماده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در نامه ای به رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر رفع موانع و فعال شدن پروژه آزادراه تهران- شمال گفته است: بنا به دستور دکتر احمدی نژاد کارگروه تخصصی با ریاست وزیرراه وترابری تشکیل گردیده وموانع پیشرفت این پروژه شناسایی و راه های رفع آنها شخص شد.

در این نامه که رونوشت آن به دفتر استاندار مازندران نیز ارسال شد آمده است: در این کارگروه مقرر شد تا دستگاه قضایی نسبت به ادعاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی تدبیری اتخاذ کند تا از قرارهایی که موجب توقف پروژه بزرگ ملی می شود استفاده ننکند و درهر مورد که دادگاه ادعاهای مطروحه را وارد تشخیص و حکم مقتضی صادر نماید دستگاه اجرایی متعهد گردد دراسرع وقت بر اساس رای قطعی صادره نسبت به پرداخت حقوق ذینفع اقدام کند.

وزیر دادگستری درپایان نامه خود آورده است: ریاست محترم جمهور مقرر فرمودند که یک باند پروژه تا هفته دولت در سال ۱۳۹۰ مورد بهره برداری قرار گیرد و این مستلزم همکاری همه بخش ها است.



