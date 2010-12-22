نرخ جدید نان در گلستان؛ بربری 200 تومان، لواش 75 تومان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قیمت نرخ نان قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در گلستان، به ازای هر قرص نان بربری هزار ریال بود که به دو هزار ریال افزایش یافت و نرخ هر قرص نان لواش نیز از 400 ریال به 750 ریال رسید.

براساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها، به ازای هر نفر 80 هرار ریال یارانه نان بابت دوماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

براساس پنجمین اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت گندم هر کیلوگرم دو هزار و 500 ریال تعیین و قیمت انواع نان با توجه به قیمت‌های پایه‌ای گندم و آرد و نیز سایر هزینه‌های محلی توسط استانداریهای سراسر کشور تعیین و در همه واحدهای نانوایی الصاق شده است.

قیمت انوان نان با احتساب قیمت پایه گندم و انواع هزینه ها با تشخصیص استانداریها تشخصی و در سراسر نانوائیها نصب و تعیین می شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان شب سه شنبه در نشست اصلاح قیمت نان افزود: قیمت آرد متناسب با قیمت گندم که از سوی دولت تعیین می شود، اعلام می شود و قیمت ملی گندم از سوی رئیس جمهوری 2500 تومان تعیین شد.

حمید رضا میرآفتاب بیان داشت: براساس قیمت گندم، قیمت آرد براساس نوع سبوس گیری تعیین شد که بین 280 تا 300 تومان است و در سال گذشته این قیمت 45 تومان و قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها 75 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

وی اظهار داشت: قیمت اصلاح با توجه به هزینه های تولید و نهادهای انرژی که در کارخانجات حاکم شد و متناسب با نرخ گدم و هزینه های تولید است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ محصولی به قیمت واقعی نباشد میزان ضایعات و عدم توجه به آن وجود دارد و اصلاح قیمت نان موجب افزایش کیفیت، جلوگیری از دور ریز و ضایعات و امکان رقابت بین واحدهای تولید نان و امکان ورود واحدهای تولید نان صنعتی به عرصه تولید نان با کیفیت است.

هر گلستانی روزانه یک قرص نان می خورد

به گفته میرآفتاب، به مبنای تعیین یارانه نان اشاره و اضافه کرد: به طور متوسط هر نفر در استان یک نفر در استان یک قرص نان مصرف می کند که با قیمت گذشته هزار ریال می شود و بنا شد با اصلاح قیمت نان یارانه آن پرداخت شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: با افزایش قیمت آرد، افزایشی برای قیمت نان حاکم می شود و این افزایش باعث می شود که نرخ نان افزایش یابد و به ازای هر واحد افزایش دولت تعیین کرده که چه مقدار یارانه باید پرداخت کند.

وی یادآورشد: براساس اطلاعیه شماره پنج ستاد هدفمندی یارانه ها قیمت نان در هر استان توسط استانداری و کارگروه تعیین نرخ نان اعلام می شود و جلسات مربوط تشکیل شد.

وی عنوان کرد: قیمتی که باید در استان گلستان اعمال شود، تعیین شد و نان غالب استان بربری است با وزن 475 گرم نرخ هر قرص نان دو هزار ریال تعیین شد.

وی اظهار داشت: این درحالیست که پیش از این نرخ نان بربری به ازای هر قرص با وزن 435 گرم هزار ریال بود که از روز چهارشنبه با وزن 475 گرم به 200 تومان افزایش می یابد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: نرخ هر قرص نان لواش با وزن 190 گرم نیز 750 ریال تعیین شد و این درحالیست که وزن هر قرص لواش 10 گرم افزایش یافت.

وی افزود: نرخ نان سنگک با وزن چونه 675 گرم 275 تومان تعیین شده است و این نرخ از روز چهارشنبه در سراسر استان قابلیت اجرایی دارد.

میرآفتاب خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نرخ آرد یکسان شد و واحدهای نان آزادپز می توانند برای تهیه آرد با نرخ کیلوگرمی 300 تومان به این اداره کل مراجعه کنند.

گلستان دو هزار و 35 واحد خبازی دارد که 10 درصد این واحدها آزادپز هستند که نرخ نان در آنها پیش از این دو هزار و 300 تا پنج هزار ریال به ازای هر قرص نان بوده است.



همچنین 935 واحد خبازی استان روستایی است که 46 درصد تعداد نانواییهای استان را شامل می شوند و770 واحد خبازی شهری غیر از نانوایی های آزادپز وجود دارد.