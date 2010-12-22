عملیات اصلاح میادین شهر مسجدسلیمان آغاز شد

رئیس امور مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به خبرنگار مهر در مسجدسلیمان گفت: این پروژه در ردیف پروژه های عمرانی و عام المنفعه شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.

افشین شفیانی افزود: این پروژه با اعتبار هفت میلیارد ریال و با هدف اصلاح معماری میادین زادگاه نفت در مدت زمان 10 ماه انجام می شود.



به گفته وی در این پروژه، شش میدان مهم شهر با بهره گیری از فنون معماری به شکل زیبایی اصلاح شده و در یک نقطه دیگر نیز میدان جدید احداث می شود.



رئیس امور مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، میادین باشگاه مرکزی، گلستان (5 بنگله )، آزادی (بانک ملی )، چهاربیشه، نفتون و میدان ترابری نفت ( ابتدای خیابان باغ ملی ) را میادین در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه عمرانی عنوان کرد.



شفیانی ادامه داد: همچنین در کوی المهدی (عج ) کمپ کرسنت میدان جدیدی طراحی و پیش بینی شده است.



وی هدف از اجرای این پروژه را زیباسازی شهر مسجدسلیمان و استفاده از تکنیکهای جدید معماری برای افزایش روحیه شادابی شهروندان و همچنین جلب رضایت آنان عنوان کرد و گفت: عناصر این میادین به شکل زیبایی طراحی و به زودی اجرا خواهند شد.



شفیانی خاطرنشان کرد: در طراحی این میادین نکات مهمی از قبیل شهیدپرور بودن شهر، زادگاه نفت، خاستگاه ایل بختیاری، شهر اولینها و برخی فاکتورهای دیگر در نظر گرفته و اعمال شده است.



وی افزود: کارفرمایی و نظارت بر این پروژه بر عهده شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و پیمانکار اجرایی آن شهرداری مسجدسلیمان است.



شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای خدمت رسانی گسترده به شهروندان نخستین شهر نفتی خاورمیانه بیش از 120 پروژه عمرانی و عام المنفعه را با اعتبار 200 میلیارد تومان تعریف کرده است.