عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- در اثر ناآرامی ها 7 نیروی پلیس جمهوری دموکراتیک کنگو کشته شدند.
- کره جنوبی از برگزاری رزمایش جدید در دریای زرد خبر داد.
- ادامه مشکلات در پروازهای هوایی در اروپا به دلیل سرما و یخبندان.
- برزیل زمینی را برای احداث سفارت فلسطین در این کشور اختصاص داد.
- زلزله ای در مقیاس 7.4 دهم ریشتر سواحل ژاپن را در اقیانوس آرام لرزاند.
- دولت آمریکا تحریمهای یکجانبه ای را علیه چند شرکت ایرانی اعلام کرد.
- روزنامه "داون" چاپ پاکستان: فشارهای غرب بر ترکیه نتوانست این کشور را از ادامه توسعه و تقویت روابط با ایران بازدارد.
- ادعای نیویورک تایمز: سیاست دولت ایران در زمینه حذف یارانه حامل های سوخت و انرژی سبب دردسر شده است.
- سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای اوضاع حقوق بشر در کره شمالی را زیر سؤال برد.
- در ادامه تنش های سیاسی در ساحل عاج "لوران گباگبو" خود را رئیس جمهوری این کشور نامید.
- حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و معمر قذافی رهبر لیبی امروز در خارطوم با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان و رهبر جدایی طلبان این کشور دیدار خواهند کرد.
- سخنگوی کاخ سفید با قربانیان زلزله در ایران ابراز همدردی کرد.
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