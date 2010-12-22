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۱ دی ۱۳۸۹، ۸:۳۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای مهم به شرح زیر است.

- در اثر ناآرامی ها 7 نیروی پلیس جمهوری دموکراتیک کنگو کشته شدند.

- کره جنوبی از برگزاری رزمایش جدید در دریای زرد خبر داد.

- ادامه مشکلات در پروازهای هوایی در اروپا به دلیل سرما و یخبندان.

- برزیل زمینی را برای احداث سفارت فلسطین در این کشور اختصاص داد.

- زلزله ای در مقیاس 7.4 دهم ریشتر سواحل ژاپن را در اقیانوس آرام لرزاند.

- دولت آمریکا تحریمهای یکجانبه ای را علیه چند شرکت ایرانی اعلام کرد.

- روزنامه "داون" چاپ پاکستان: فشارهای غرب بر ترکیه نتوانست این کشور را از ادامه توسعه و تقویت روابط با ایران بازدارد.

- ادعای نیویورک تایمز: سیاست دولت ایران در زمینه حذف یارانه حامل های سوخت و انرژی سبب دردسر شده است.

- سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای اوضاع حقوق بشر در کره شمالی را زیر سؤال برد.

- در ادامه تنش های سیاسی در ساحل عاج "لوران گباگبو" خود را رئیس جمهوری این کشور نامید.

- حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و معمر قذافی رهبر لیبی امروز در خارطوم با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان و رهبر جدایی طلبان این کشور دیدار خواهند کرد.

- سخنگوی کاخ سفید با قربانیان زلزله در ایران ابراز همدردی کرد.

کد مطلب 1215067

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