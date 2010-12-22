احمد مهدوی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز کیش درباره تولیدات نمایشی و مستند این مرکز به خبرنگار مهر گفت: آثار ارزشمندی در قالب فیلم تلویزیونی و مستند با یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم و با حمایت ستاد معاونت امور مجلس و استان‌های سازمان صداو سیما در مرحله تولید قرار دارد که می توان به تله فیلم "آبهای آبی" با موضوع شکستن مرزهای علم و انحصار غربی‌ها در زمینه تولید بیوایمپلنت‌ها که زندگی بشر را دچار تحول می‌کند، فیلم تلویزیونی "ساحل گمشده" و تله فیلم "فرزند پارس" اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: همچنین مستندهای مناسبی درباره گونه‌های جانوری خلیج فارس که برای اولین بار در تاریخ فعالیت رسانه در دست اقدام است و به زندگی انواع آبزیان، دوزیستان و پرندگان در حوزه خلیج فارس می‌پردازد. مستند "میراث خاموش" هم تهیه می‌شود که آثار تاریخی حوزه خلیج فارس را کندوکاو می‌کند و بخشی از آن به باستانشناسی زیر آب می‌پردازد. البته آثار متنوع دیگری هم تولید می‌شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کیش درباره اینکه تولیدات نمایشی این مرکز تا چه حد بر اساس عناصر بومی و محلی تهیه می‌شود، گفت: تولیدات نمایشی صدا و سیمای مرکز کیش با رویکرد بومی و محلی و بر اساس پرداخت به سابقه دیرینه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آداب و رسوم مردمان جزیره کیش بوده که دارای قدمتی چند هزارساله است.

وی ادامه داد: از جمله مهمترین این تولیدات می‌توان به نمایش‌های رادیویی "شیخ شمس‌الدین کیشی"، "غراب"، "میر مهنا"، تله تئاتر "حکایت مردان دریا"، تله فیلم‌های "رها"، "آبهای آبی"، "ماه از روی سکو"، "روشنایی دریا"، "گنج پنهان" اشاره کرد. همچنین آثار مستند ارزشمند دیگری هم در مرحله تولید قرار دارند. همچنین نماهنگ‌هایی که به موضوع کار و تلاش و آواهای مربوط به آن می‌پردازند همچون "طلب روزی"، "آواز مروارید"، "رویای دریا" و ... تولید می‌شوند.

مهدوی درباره اینکه اولویت جامعه مخاطبان برنامه های صدا و سیمای کیش به ترتیب با مردم بومی، تجار و کسبه یا توریست های داخلی و خارجی است گفت: رویکرد اصلی برنامه سازی مرکز کیش بر اساس دستورالعمل ها و برنامه راهبردی سازمان صدا وسیما است و تمام اقشار را در برمی گیرد. به ویژه این که سالانه بیش از 5/1 میلیون نفر به عنوان گردشگر و انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی سفر می‌کنند.