جدال صدرنشینان در خانه تکواندو / نیم نگاه گاز فجر به صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های ششم و هفتم از دور رفت رقابتهای لیگ برتر باشگاههای ایران روز جمعه در خانه تکواندو برگزار خواهدشد که طی آن شهرداری بندرعباس که با 12 امتیاز صدر جدول را در اختیار دارد برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول کار دشواری پیش رو دارد.

حریف شهرداری، دانشگاه آزاد است که با جمعی از ملی پوشان و بهترینهای ایران در اندیشه شکست صدرنشین و قرار گرفتن در صدر جدول می باشد. سید نعمت خلیفه به احتمال فراوان در این دیدار از مردان ملی پوش خود چون معتمد، نصر، تاجیک و کرمی بهره خواهد برد. شهرداری قبل از پیکار با دانشگاه آزاد به دیدار مقاومت می ورد و دانشگاه هم باید با قوامین پیکار کند.

اما گاز فجر جم که در مکان سوم جدول قرار دارد نیم نگاهی به دیدار مهم هفته دارد تا صورت تساوی تیم های اول و دوم، دو بازی خود مقابل راه و ترابری زنجان و قوامین را شکست داده و تحت شرایطی خاص به صدر جدول نزدیک شود.

این هفته به دلیل حضور جوانه در تورنمنت مصر دو دیدار به زمان دیگری موکول شد.هر چند جوانه در آخرین ساعات از سفر به مصر بازماند. ضمن اینکه دو دیدار عقب افتاده دانشگاه و گار فجر جم مقابل تیم خوب ملی حفاری تغییرات عمده ای در جدول ایجاد خواهد کرد. برنامه کامل رقابتهای لیگ برتر تکواندو به شرح زیر است:

هفته ششم:

مقامت بسیج - شهرداری بندرعباس

دانشگاه آزاد - قاومین ناجا

گار فجر جم - راه و ترابری زنجان

هفته هفتم:

دانشگاه آزاد - شهرداری بندرعباس

گاز فجر جم - قوامین ناجا

راه و ترابری زنجان- ملی حفاری

دانشگاه آزاد- ملی حفاری (دیدار عقب افتاده)

ملی حفاری- گاز فجر جم(دیدار عقب افتاده)