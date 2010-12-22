برخورد فدراسیون با بسکتبال شیراز/ تیمی جایگزین BA نمی شود

حسن نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان بسکتبال شیراز و حتی استان فارس با قاطعیت حضور نماینده خود در فصل جدید مسابقات لیگ برتر را نهایی کردند و حتی BA را به عنوان نماینده استان فارس و شهر شیراز معرفی کردند. اما در فاصله دو روز مانده به آغاز رقابتها با اعلام انحلال، انصراف داد.

وی با اشاره به اینکه ظاهرا خلف وعده مدیران کارخانه BA باعث انصراف تیم شیرازی شده است تصریح کرد: با این حال مسئولان بسکتبال شیراز مقصر هستند چون نتوانستند تیمی قابل اعتماد را تشکیل دهند و با این کار برنامه کمیته مسابقات را بر هم زدند به طور حتم فدراسیون بسکتبال با این موضوع با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال با تاکید بر اینکه رقابتهای لیگ برتر با 11 تیم آغاز شده و با همین تعداد تیم هم پیگیری خواهد شد خاطرنشان کرد: هیچ تیمی جایگزین تیم منحل شده و انصراف دهنده BA نمی شود. البته بعد از انصراف این تیم صحبت هایی در مورد حضور یک تیم جدید مطرح شد که خیلی زود هم منتفی شد بنابراین مسابقات با همان 11 تیم باقی مانده آغاز شده و با همین تعداد تا زمان معرفی قهرمان پیگیری می شود.

مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از فردا دوم دی ماه آغاز خواهد شد.