داربستهای بقعه شیخ خلیفه اثر تاریخی شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، بقعه شیخ خلیفه یکی از زیباترین آثار تاریخی است که سال 81 با شماره 6783 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بقعه به عنوان یکی از بقاع تاریخى قرن هشتم و نهم هجری در 70 کیلومتری جهرم و 104 کیلومترى جنوب شرقى شیراز واقع شده است.

بقعه شیخ خلیفه ساختمانى مرتفع و آجرى دارد که معمارى آن به سبک کاخ سروستان و قبر شیخ یوسف در سروستان است و گنبد گرد و ساخته شده از آجر آن با ارتفاع 15 متر و نماى بیرونى گنبد با تزئیناتی از سنگ‏هاى میخکى به شکل جاى پا روى آجر تزیین شده است.

کاشى‏هاى 6 ضلعى و بقایاى معرق‏کارى آن در سال 1315 به موزه پارس شیراز منتقل شد. بخشى از آن نیز در بدنه اتاق خدایخانه مسجد جامع عتیق شیراز نصب شده است. دیوارهاى اطراف محراب، با سنگ‏هاى میخکى از پایین به بالا ساخته شده که بخشى از آن همچنان باقى است. در ضلع جنوبى بنا ایوانى قرار داشته که پاستون‏هاى آن همانند پاستون‏هاى قبر شیخ یوسف در سروستان و ایوان خدایخانه مسجد جامع عتیق شیراز است.در این ایوان سنگ قبر قدیمى قرار دارد که با خط ثلث بر روى آن عباراتى نگاشته شده است.

6 سنگ قبر نیز در درون بقعه قرار دارد که به صورت موازى قرار گرفته‏اند. یکى از این سنگ قبرها متعلق به شیخ زین‏الدین على‌خلیفه متوفى به سال 790 هجرى است که در زیر گنبد قرار دارد. دومین سنگ قبر که در میان دو سنگ قبر دیگر قرار گرفته حاجى خلیفه است که در دو ضلع شمالى و جنوبى آن دو بیت عربى نگاشته شده است و بر سطح بالایى آن، ابیاتى فارسى نوشته شده است.

سنگ قبر سوم که در ضلع شمالى دو سنگ دیگر قرار گرفته در درون خاک فرو رفته است و متعلق به شیخ شمس‏الدین محمد بن شیخ حاج تاج‏الدین خلیفه بن شیخ زین‏الدین على خلیفه است.

تاریخ وفات وى را با استناد به تاریخ کاشى‏کارى و معرق کارى که بر فراز قبر وى صورت گرفته، 854ﻫجری قمری مى‏دانند.

اکنون داربستهای این بقعه که 15 سال پیش برای مرمت فضای داخلی این اثر تاریخی کار گذاشته شده بود، همچنان پابرجاست و مردم بومی منطقه نیز از داربستها بالا رفته و با هر وسیله ای که توانستند حتی روی سقف بقعه نیز یادگاری نوشته اند. همچنین سنگ قبرهای تاریخی این مقبره نیز چنان بی اهمیت در این محوطه رها شده اند که هر رهگذری از آن به عنوان نیمکت استفاده می کند.