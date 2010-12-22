استعفای مدیرعامل ایرانجوان بوشهر صحت ندارد

خداکرم ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه با تمامی توان در حال انجام کار خود هستند و خبری از استعفا نیست.

وی با بیان اینکه با تلاش مسئولین باشگاه اقساط بازیکنان پرداخت شده است، افزود: مشکلی در این خصوص وجود ندارد اما نیازمند حمایت بیشتر مسئولین و هواداران هستیم.

سرپرست باشگاه ایرانجوان بوشهر با بیان اینکه به دنبال ساماندهی کانون هواداران این باشگاه هستیم، گفت: یکی از دلایلی که هواداران کمتری در بازیهای خانگی به ورزشگاه می آیند عدم نتیجه گیری ما در بازیهای داخل خانه است که امیدواریم با نتایج خوب هواداران به ورزشگاه بکشانیم.

ایزدپناه گفت: امیدواریم با پیروزی که در بازی این هفته در بوشهر کسب کنیم بتوانیم هواداران بیشتری را در بازیهای بعد جذب ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر کنیم.