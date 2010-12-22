گشتهای راهداری در جاده های استان آغاز شد

علیرضا صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: روان سازی ترافیک، کاهش تصادف های جاده ای، نصب علائم جاده ای و گشایش راهها در مواقع اضطراری نقش مهم راهداران در اجرای این طرح است .

وی اضافه کرد: 15ایستگاه راهداری در استان حفاظت از 573 کیلومتر بزرگراه، 518 کیلومتر راه اصلی، 867 کیلومتر راه فرعی و دو هزار و 105 کیلومتر راه روستایی را برعهده دارند .

مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر گفت: در اجرای این طرح 170 گروه با 213 دستگاه ماشین آلات راهداری، چهار هزار کیلومتر از جاده های استان را تحت پوشش قرار داده اند .

صفایی بوشهری از اضافه شدن 340 کیلومتر به ظرفیت کنونی بزرگراه‌ های استان بوشهر خبر داد و گفت: ترمیم و بازسازی راه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در واقع از مهمترین اولویتهای ما در اداره کل راه استان بوشهر است و سعی کرده ‌ایم با حداکثر توان به مردم خدمات ‌رسانی کنیم .