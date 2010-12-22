گشتهای راهداری در جاده های استان آغاز شد

علیرضا صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: روان سازی ترافیک، کاهش تصادف های جاده ای، نصب علائم جاده ای و گشایش راهها در مواقع اضطراری نقش مهم راهداران در اجرای این طرح است.
وی اضافه کرد: 15ایستگاه راهداری در استان حفاظت از 573 کیلومتر بزرگراه، 518 کیلومتر راه اصلی، 867 کیلومتر راه فرعی و دو هزار و 105 کیلومتر راه روستایی را برعهده دارند.
مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر گفت: در اجرای این طرح 170 گروه با 213 دستگاه ماشین آلات راهداری، چهار هزار کیلومتر از جاده های استان را تحت پوشش قرار داده اند.
صفایی بوشهری از اضافه شدن 340 کیلومتر به ظرفیت کنونی بزرگراه های استان بوشهر خبر داد و گفت: ترمیم و بازسازی راه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در واقع از مهمترین اولویتهای ما در اداره کل راه استان بوشهر است و سعی کرده ایم با حداکثر توان به مردم خدمات رسانی کنیم.
وی یادآور شد: هماکنون 570 کیلومتر بزرگراه در استان بوشهر وجود دارد که با اضافه شدن 340 کیلومتر کنونی، در مجموع 910 کیلومتر بزرگراه در استان بوشهر احداث می شود.
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