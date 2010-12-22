چاره اندیشی برای مسافران سرگردان اتوبوس دریایی/ افزایش 20 درصدی کرایه‌

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، تعداد زیادی از مسافرانی که روز یکشنبه از اسکله پشت شهر بندرعباس قصد سفر به جزیره قشم را داشتند به علت کار نکردن مالکان و ناخداهای اتوبوسهای دریایی مسیر قشم بندرعباس در اسکله پشت شهر بندر عباس سرگردان ماندند.

تنها ساعتی پس از آغاز مرحله نهایی طرح هدفمند کردن یارانه ها به علت کار نکردن مالکان و ناخداهای اتوبوسهای دریایی بنزین سوز فقط اتوبوسهای دریایی تندرو که سوخت آنها گازوئیل است کار حمل و نقل مسافر را انجام می دادند که به علت تعداد کم این نوع اتوبوس دریایی دراسکله پشت شهر بندرعباس هرمسافری که قصد سفر به جزیره قشم را داشت باید ساعتها منتظر رسیدن این اتوبوسها می ماند.

تعداد زیادی از این مسافران دانشجویان و افرادی هستند که برای کار به جزیره قشم می روند و به علت این مسئله از صبح روز گذشته ساعتها در اسکله منتظر رسیدن یک اتوبوس دریایی بودند.

مالکان و ناخداهای اتوبوسهای دریایی بنزین سوز از صبح یکشنبه و با آغاز مرحله نهایی طرح هدفمند کردن یارانه ها به علت گران شدن قیمت بنزین دست از کار کشیده اند و می گویند که تا زمانی که قیمت بلیط اتوبوس دریایی مطابق با قیمت بنزین تغییر نکند کار انتقال مسافر را انجام نخواهند داد.

یکی از ناخداهای اتوبوسهای دریایی به نمایندگی از سایر ناخداها در گفتگو با خبرنگارمهر در بندرعباس گفت: قایقهای ما برای هر بار رفتن به جزیره قشم و برگشتن از این جزیره 110 لیتر بنزین مصرف می کنند و زمانی که قیمت بنزین لیتری 100 تومان بود هزینه بنزین ما 11 هزار تومان می شد و با هزینه های دیگر قایق در مجموع 17 هزار تومان خرج قایق می شد.

وی افزود: در هر سفر رفت و برگشت به قشم یک قایق در مجموع 32 هزار تومان درآمد کسب می کند که 17 هزار تومان آن بابت هزینه های بنزین و سایر موارد از آن کم می شود و باقی پول برای خودمان می ماند.

این ناخدای اتوبوس دریایی عنوان کرد: اما در حال حاضر و با افزایش قیمت بنزین به لیتری 400 تومان فقط باید برای هر بار رفتن به قشم و آمدن به بندرعباس 50 هزار تومان برای بنزین و سایر موارد قایق خرج کنیم و این درحالی است که قیمت بلیط همان قیمت سابق است و علاوه بر اینکه هیچ سودی نمی کنیم باید 18 هزار تومان هم از جیب خودمان برای قایق خرج کنیم تا بتونیم یک بار به قشم برویم و برگردیم.

وی بیان داشت: هرکدام ازاین قایقها خرج حداقل دو یا سه خانواده را درمی آورند و با این وضع تمامی این خانواده ها بامشکلات شدید مالی مواجه خواهند شد.

این ناخدا ادامه داد: از صبح امروز تاکنون هیچکدام از مسئولان هیچ پاسخ دقیق و قانع کننده ای برای رفع این مشکل به ما نداده اند.

داد خدا شجاعی مالک یکی از این اتوبوسهای دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: هر مالک اتوبوس دریایی تا دیروز که قیمت بنزین لیتری 100 تومان بود باید با احتساب هزینه های روغن قایق، دستمزد ناخدا و ملوان و همچنین غذای هر کدام از این افراد در هر بار رفت و برگشت به جزیره قشم 36 هزار تومان خرج می کرد و در نهایت هم با کم شدن سهم تعاونی از مجموع پولی که به دست می آمد حدود هشت هزار تومان به مالک قایق می رسید.

وی ادامه داد: اما درحال حاضر این هزینه ها حداقل دوبرابر شده یعنی به 72هزار تومان افزایش یافته است و این در حالی است که در آمد ما از هر بار رفتن و آمدن به قشم فقط 50 هزار تومان است و باید 22 هزار تومان هم از جیب خودمان خرج کنیم و هیچ پول دیگری برای ما نمی ماند.

این مالک اتوبوس دریایی با اشاره به اینکه هرقایق معمولا در بیشتر اوقات بدون مسافر از قشم بر می گردد، عنوان کرد: با این وضع ما دیگر به هیچ عنوان نمی توانیم کار کنیم مگر اینکه چاره درستی برای این مشکل اندیشیده شود.

شجاعی افزود: درحال حاضر 230 قایق واتوبوس دریایی عضوتعاونی اتوبوسها وقایقهای دریایی بندرعباس هستند که هر کدام از آنها حداقل خرج سه خانواده را در می آورند.

این مالک اتوبوس دریایی اظهار داشت: البته با افزایش قیمت بلیط بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد اما بسیاری از مسافران ما دانشجویان و قشرضعیف جامعه هستند که به احتمال فراوان با این افزایش قیمت آنها نیزبا مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

وی گفت: از مسئولان می خواهم تا راه حلی پیدا کنند که هم ما قایق داران دچار مشکل نشویم و هم مردم و مسافران با مشکل مواجه نشوند.

بسیاری از افرادی که در این اتوبوسهای دریایی کار می کنند از اقشار بسیار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند و به غیر از این کار هیچ منبع درآمد دیگری ندارند.

در حال حاضر و در اسکله پشت شهر بندرعباس هیچ کدام از اتوبوسهای دریایی بنزین سوز کار حمل مسافر را انجام نمی دهند و فقط تعداد اندکی از اتوبوسهای دریایی تند رو این کار را انجام می دهند و به همین دلیل بسیاری از مسافران در این اسکله با سرگردانی و مشکل مواجه شده اند.

قایقهای دیگری هم که به صورت آزاد و در واقع غیر مجاز اقدام به حمل مسافر می کنند از امروز قیمتهای خود را افزایش داده و به ازای هر نفر مسافرسه هزار تومان می گیرند که این درحالی است که تا دیروز قیمت هرنفر مسافر این قایقها هزار و 500 تومان بود.

لازم به ذکر است که قیمت بلیطهای اتوبوسهای دریایی معمولی مسیر بندرعباس قشم در حال حاضر به ازای هر نفر دو هزار و 300 تومان و اتوبوسهای تندرو دو هزار و 850 تومان است.

پس از مشاهده سرگردانی مسافران دراسکله پشت شهر بندرعباس استاندارهرمزگان در نشست مطبوعاتی جهت اعلام نرخ های جدید در استان هرمزگان در خصوص کرایه های مسافربرهای دریایی بیان داشت: با توجه به سوخت سهمیه‌ای شناورهای مسافربری کرایه این شناورها از مدتها پیش ثابت بوده و به دلایلی افزایش نیافته بود که اکنون با افزایش 20 درصدی کرایه‌ها در مسیر دریایی بندرعباس قشم موافقت شده است.

حسین هاشمی‌تختی خاطرنشان کرد: خودروهای سنگین بین شهری تا 10 روز آینده می‌توانند از گازوئیل با نرخ 16.5 تومان استفاده کنند و در این فاصله، ستاد سوخت و حمل نقل قیمت‌های جدید جابه‌جایی کالا را بر اساس رو‌ها و فرمولهای مشخص تعیین و اعلام می‌کند.