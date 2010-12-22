11 باند قاچاق مواد مخدر در کردستان متلاشی شد

ابراهیم قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اقدامات پلیس و همچنین همکاری و گزارش های مردمی، از ابتدای سال جاری تاکنون 11 باند عرضه و قاچاق مواد مخدر در استان کردستان شناسایی و متلاشی شده است.

وی عنوان کرد: استان کردستان به دلیل شرایط خاص منطقه ای در بعضی از مواقع به عنوان معبری برای عبور مواد مخدر مورد استفاده قاچاقچیان قرار می گیرد و به همین دلیل پلیس استان نیز با دقت و تلاش شبانه روزی سعی خواهد داشت که با جدیت با افراد سودجو و قاچاقچی برخورد کند.

فرمانده انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به انهدام و متلاشی کردن این 11 باند عرضه و قاچاق مواد مخدر در استان کردستان، 119 نفر نیز در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به مراجع قضایی استان ارجاع داده شده اند.

قائد رحمتی افزود: مجموع مواد مخدر کشف شده از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در استان کردستان به بیش از 240 کیلوگرم رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش چندانی پیدا نکرده است.

وی بیشترین مواد مخدر کشف شده در استان کردستان را تریاک عنوان کرد و بیان داشت: پلیس در کنار برخورد جدی با باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر در قالب اجرای طرح های مختلف، با افراد خرده فروش برخورد کرده و طرح جمع آوری معتادین در سطح شهر را اجرا می کند.

فرمانده انتظامی کردستان گفت: طی 24 ساعت گذشته در استان یک محموله جدید مواد مخدر به میزان 38 کیلوگرم توسط پلیس کشف شده و افراد مرتبط با آن نیز دستگیر شده اند.