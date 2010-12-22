اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقات رخ داده در جریان دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و مس کرمان و درخواست مسئولان تیم کرمانی برای تکرار این مسابقه به خاطر نقض قانون از سوی داور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: احساس می‌کنم وقتی باشگاهی می‌خواهد بی‌حاشیه و بدون سر و صدا کار کند، به آن لطمه وارد می‌شود. هرچند اعتقاداتی داریم که به هیچ عنوان از آنها پا پس نکشیده و همیشه تابع قوانین بوده‌ایم ولی اجازه تضییع حق باشگاه و تیم را هم نمی‌دهیم.

تکرار بازی بدعتی در فوتبال است

وی با بیان اینکه چگونه مسئولان مس اعتقاد دارند حق آنها تضییع شده در حالی که اصل گرفتن پنالتی اشتباه بوده، افزود: تا به امروز کدام بازی در ایران به خاطر اشتباهات داوری تجدید و یا تکرار شده است. مطمئناً اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود بدعتی برای همه تیم‌ها و فوتبال ایران خواهد بود زیرا از این به بعد هر تیمی که حقش ضایع شود و داور در جریان بازی آنها اشتباه کند، خواهان تجدید بازی خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته کارشناسی و ارزیابی اشتباهات این بازی خواستار نگاه واقع بینانه به اتفاقات ایم دیدار شد و تاکید کرد: در آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ ایران قانونی برای تکرار بازی در چنین شرایطی وجود ندارد و نباید به خاطر اشتباه داور، به یک تیم دیگری ضربه زد. البته در صورت تصمیم مسئولان برای تجدید بازی، باشگاه ذوب آهن از حق تیم فوتبال این باشگاه دفاع می‌کند و ساکت نمی‌شینیم.

شکسته شدن حرمت داوری ایران در AFC و FIFA

وی افزود: تا به امروز از تصمیمات فدراسیون فوتبال تمکین کرده‌ایم. بارها در مسابقات به خاطر اشتباهات داوری حق‌مان خورده شد ولی نسبت به همه باشگاه‌ها بی سر و صداتر این مشکلات را پذیرفتیم اما اگر این بازی تکرار شود، در حالی تمکین می‌کنیم که حق پیگیری کامل را به خود می‌دهیم. این مسئله باعث می‌شود، داستان اشتباه سعید بخشی‌زاده داور مسابقه ادامه‌دار شده و بحث داوری ایران در AFC و FIFA بیش از این زیر سئوال رفته و حرمت داوری بیش از گذشته شکسته شود.

دلیلی تصریح کرد: اگر بازی تجدید شود، مطمئن باشید بازیکنان ما با انگیزه بیشتری به میدان می‌روند و نتیجه بهتری را برای مس رقم خواهند زد. آنها در دیدار گذشته فرصت‌هایی را هدر دادند که قطعاً در دیدار مجدد آنها را به راحتی از دست نمی دهند ولی باز هم تاکید می‌کنم تکرار بازی بدعتی ناپسند را در فوتبال ایران رقم زده و حرمت داوری ها را زیر سئوال می برد.

شکل‌گیری ذهنیت‌های خطرناک

وی به شایعات مهم روزهای اخیر در این خصوص استان اصفهان اشاره کرد و افزود: متاسفانه این بحث پیچیده و خطرناک شده و این ذهنیت در اصفهان بوجود آمده است که فاصله ما با تیم‌های مطرح لیگ مانند استقلال و پرسپولیس باعث شده طی روزهای اخیر مسایلی مطرح شود تا مجددا این بازی تکرار شود؛ گرچه من موافق این فرضیه و ذهنیت نیستم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در ادامه این گفتگو در مورد دیدار این تیم برابر استقلال گفت: قطعاً یکی از سخت‌ترین دیدارهای لیگ را پیش رو داریم، علی الخصوص اینکه استقلال اگر برابر فولاد شکستی عادی را تجربه می‌کرد و یا در آن دیدار پیروز می‌شد کارمان آسانتر بود زیرا استقلال تیم بزرگی‌است و بازیکنانش قصد دارند با موفقیت مقابل‌ما آن شکست را فراموش کنند.

با قدرت تمام برای پیروزی مقابل استقلال به میدان می‌رویم

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن بدون در نظر گرفتن مسایل رخ داده با قدرت تمام مقابل استقلال به میدان می‌رود تا با پیروزی در این بازی، با موفقیت تعطیلات نیم فصل را آغاز کنند، در مورد دعوت شدن شهاب گردان به تیم ملی خاطرنشان کرد: حق مسلم کردان دعوت به تیم ملی بود و من از این موضوع خوشحالم و برای این بازیکن و سایر نفرات ملی پوش ذوب آهن آرزوی موفقیت می‌کنم.

دلیلی در مورد تغییرات در هیئت مدیره این باشگاه که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته، اظهار داشت: وقتی باشگاهی موفق باشد و دوست و دشمن نیز موفقیت‌های آن را تایید و تفسیر می‌کنند، همیشه دچار حاشیه‌سازی می‌شود، همانند تیم ما که در این دو سال اخیر در اکثر رشته‌ها عملکرد موفقی داشته است. البته در حال حاضر هیچ اتفاقی درهیئت مدیره نیفتاده، گرچه حق طبیعی رئیس مجمع باشگاه که همان رئیس کارخانه است، ایجاد تغییر در هیئت مدیره است.

انتخاب نفرات هیئت مدیره با هماهنگی مدیرعامل

وی ادامه داد: بنده واقعا از دکتر صفرعلی براتی تشکر می‌‎کنم که تعیین اعضای هیئت مدیره را بر عهده من گذاشته و اعضای هیئت مدیره با نظر من انتخاب می‌شوند زیرا اعضا باید با مدیرعامل که مسئول اجرایی باشگاه است، همسو باشد. اگر تغییراتی ایجاد شود، من عضو اصلی هیئت مدیره هستم و آنچه که قطعا اتفاق می‌افتد، انتخاب نفرات با هماهنگی کامل بین دکتر براتی و من است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان احتمال این تغییرات در هیئت مدیره این باشگاه را بسیار ضعیف دانست و گفت: اصلا چنین بحثی صحت نداشته و درست نیست که در صورت تغییرات هیئت مدیره من هم از این باشگاه خواهم رفت. در حال حاضر هیچ اتفاقی نیافتاده و باشگاه‌ ذوب آهن با حمایت رئیس کارخانه و اعضای هیئت مدیره با قدرت کارش را پیش می‌برد.