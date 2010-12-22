2 مقصد خارجی بیشترین دانشجویان ممتاز ایرانی/ درباره انگلیس تابع دولتیم

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: دانشجویان ممتاز کشورمان که می خواهند به صورت آزاد و با هزینه خودشن مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در خارج از کشور بگذرانند ابتدا کشور آمریکا و سپس کانادا را انتخاب می کنند.

وی درباره منبع استخراج این آمار که آمریکا رتبه اول و کانادا رتبه دوم از نظر پذیرش دانشجویان ممتاز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را دارد گفت: این آمار بر اساس مراجعه این افراد به وزارت علوم جهت درخواست معافیت استخراج شده است.

مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم خاطرنشان کرد: نیمی از دانشجویان ممتازی که برای مقطع فوق لیسانس و دکتری به صورت آزاد به آمریکا و کانادا می روند توسط دانشگاههای این دو کشور بورس می شوند.

مسلمی نائینی با یادآوری اینکه از حدود 5 سال گذشته اعزام دانشجوی بورسیه به سه کشور آمریکا، کانادا و انگلیس ممنوع است به مهر گفت: طی 8 ماه گذشته تعدادی دانشجوی دکتری به آمریکا و کانادا جهت فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت اعزام شده اند اما هیچ دانشجویی حتی برای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به انگلیس اعزام نشده است.

وی در پاسخ به اینکه سیاست ها در عرصه علمی برای ارتباط با انگلیس چگونه است گفت: در خصوص ارتباط با انگلیس تابع سیاست های مسئولین دولتی و دستگاه دیپلماسی کشور هستیم.