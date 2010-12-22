به گزارش خبرنگار مهر، 11 تیم برگزار کننده این دوره از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور هستند که البته قرار بود مانند فصل گذشته با حضور 12 تیم برگزار شوند اما انصراف یکباره BA شیراز و جایگزین نشدن هیچ تیمی مانع از آن شد.

مهرام مانند دو فصل گذشته مدافع عنوان قهرمانی است. این تیم که سال گذشته با برتری در مجموع دو دیدار برگزار شده مقابل ذوب آهن برای سومین بار متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد امسال برای تصاحب دوباره این عنوان حریفانی به نام های دانشگاه آزاد، شهرداری گرگان، ملی حفاری ایران، پویا تهران، پتروشیمی بندرامام، راه و ترابری قم، هیئت بسکتبال شهرکرد، کاسپین قزوین و توزین الکتریک را پیش روی خود می بیند و البته ذوب آهن که به نظر می رسد جدی ترین رقیب برای فتح جام قهرمانی باشد.

مهرام و ذوب آهن دو رقیب حتی در نقل انتقالات

فصل نقل و انتقالات مسابقات بسکتبال لیگ برتر برای همه تیم ها به اندازه خودشان جا به جایی هایی داشت اما شاید مهمترین تغییرات در ترکیب قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته انجام شد.

اگرچه مصطفی هاشمی طی دو سه سال گذشته مهرام را قهرمان ایران، غرب آسیا و آسیا کرد اما امسال مسئولان باشگاه مهرام بالاخره هدایت تیم بسکتبال خود را از این مربی گرفته و آن را به مهران شاهین طبع سپردند. مربی موفقی است که البته طی سال های گذشته با صبا به نتایج قابل توجهی دست پیدا نکرد!

اگر صمد نیکخواه بهرامی به پیشنهادی که از پتروشیمی دریافت کرده بود پاسخ می داد دیگر جابه جایی بزرگ بسکتبال هم در مهرام انجام می شد اما صمد در این تیم ماندگار شد برخلاف حامد آفاق که جدایی از تیم قهرمان را انتخاب کرد. البته مهدی کامرانی هم ادامه حضور 5 ساله خود در ترکیب مهرام را به پیوستن به دیگر تیم ها ترجیح داد. جواد داوری، بابک نظافت و سعید زرقی بازیکنان جدید مهرام هستند و البته جابر روزبهانی.

اما ذوب آهن رقابت خود با مهرام را تقریبا از فصل نقل و انتقالات آغاز کرد از آنجا که حامد آفاق، مهره تاثیرگذار در قهرمانی های سال گذشته مهرام را در ترکیب تیم خود قرار داد. هر چند که در نهایت مسئولان اصفهانی راضی به صدور رضایت نامه جابر روزبهانی برای حریف تهرانی شدند. ذوب آهن امسال با مربیگری دوباره فرزاد کوهیان و بازیکنان قدیمی مانند اوشین ساهاکیان، آرن داوودی و علی قاهران اندیشه هایی بهتر از نایب قهرمانی دارند.

البته پتروشیمی هم از تیم های فعال در فصل نقل و انتقالات بود. مصطفی هاشمی بعد از خداحافظی با مهرام به بندر امام رفت و به دنبال او تمام دستیارانش در این تیم تهرانی هم ادامه کار در جنوب کشور را انتخاب کردند. سامان ویسی، حامد سهراب نژاد، آیدین کبیر، عرفان نساج پور، محمد شاهسوند، بنی کوچوئی هم با سفر به بندر امام ترکیب پتروشیمی را نسبت به سال گذشته دچار تغییرات زیادی کردند.

گرگانی ها هم امسال با یک مربی جدید در لیگ برتر شرکت می کنند. اسدالله کبیر که سال گذشته سرمربی لوله شیراز بود امسال با شهرداری گرگان در مسابقات لیگ برتر مربیگری می کند برعکس مهران حاتمی که امسال هم هدایت دانشگاه آزاد را برعهده دارد. البته ناصر مهدیان هم همچنان در کنار شهرکردی هاست.

بهترین های دسته اول در لیگ برتر

راه و ترابری قم، پویا تهران و ملی حفاری ایران تیم های اول تا سوم فصل گذشته مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور هستند که امسال خیلی زودتر از دیگر تیم ها حضور خود در لیگ برتر را اعلام کرده اند. عباس آقاکوچکی با جذب بازیکنانی چون ایمان زندی، اصغر کاردوست و توماج کریمیان هدایت راه و ترابری را پذیرفت. بهزاد امامی و غفور کامروا نیز در راس کادر فنی تیم های پویا و ملی حفاری هستند.

یک مربی خارجی در لیگ 89

توزین الکتریک کاشان تنها تیمی است که هدایت آن را در مسابقات بسکتبال لیگ برتر امسال یک مربی خارجی برعهده دارد. " زلادو جوروویچ" مربی صربستانی است که هدایت توزین را در دومین سال حضورش در لیگ برتر برعهده گرفته است این تیم سال گذشته در رده ششم جدول رده بندی ایستاد و کاپ اخلاق را هم از آن خود کرد.

آغاز لیگ با 5 خارجی

هر 11 تیم شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال می توانند ترکیب خود را با جذب دو بازیکن خارجی کامل کنند با این حال فقط اقدام سه تیم برای جذب گزینه های خارجی مورد نظر تا به امروز به نتیجه رسیده است. توزین الکتریک از هر دو سهمیه خود استفاده کرده و "زلاتکو ژوانوویچ " و "نناد میشانوویچ" صربستانی را به خدمت گرفته است. "وین سنتجو"آمریکایی هم به ایران آمده تا برای پتروشیمی بازی کند همانطورکه "سامب " از سنگال در ترکیب مهرام قرار گرفته است البته دیگر تیم ها هم رایزنی هایی برای در اختیار گرفتن گزینه های خارجی خود انجام داده و برخی از آنها بازیکنان مورد نظرشان را هم نهایی کردند مثل "ویتاری مارش" که حضورش در ترکیب راه و ترابری نهایی شده اما هنوز به ایران نرسیده است. در هر صورت و با در نظر گرفتن مربی صرب توزین الکتریک لیگ امسال با 5 خارجی آغاز می شود.

سرمربی مهرام محروم از نیمکت

مهران شاهین طبع که برای نخستین بار هدایت مهرام را برعهده گرفته در شرایطی متفاوت نسبت به سایر همتایان خود لیگ 89 را آغاز می کند. این مربی که چند ماه پیش و در زمان سرمربیگری صبا از سوی فدراسیون بسکتبال با محرومیت یکساله مواجه شد هنوز به دلیل تمام نشدن مدت زمان محرومیت اجازه نشستن روی نیمکت را ندارد به همین دلیل به دور از نیمکت مربیان شاگردانش را در هفته نخست مسابقات لیگ برتر و هفته های بعد از آن هدایت می کند.

دیدار قهرمان و نایب قهرمان با تازه واردها

درهر صورت فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا با انجام 5 بازی انجام می شود. مهرام و ذوب آهن - قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته در اولین دیدار خود باید به مصاف تیم های تازه لیگ برتری شده بروند. برنامه هفته نخست این رقابتها به این شرح است:

* ذوب آهن اصفهان- پویای تهران (سالن بسکتبال اصفهان- ساعت 16)

* پتروشیمی بندر امام - راه و ترابری قم (سالن شهرک بعثت - ساعت 16)

* کاسپین قزوین- هیئت بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)

* مهرام تهران -ملی حفاری ایران (تالار بسکتبال آزادی- ساعت 17)

*دانشگاه آزاد تهران- شهرداری گرگان (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 19)

توزین الکترونیک در این هفته با قرعه استراحت روبرو است.