ثبت ركورد جديد جهاني براي تيراندازان جانباز و معلول

دكتر جليل كوهپايه زاده رييس انجمن تير اندازي دراين باره به مهر گفت: در اين ارد و يازده نفر از برترينهاي كشور در رشته هاي تفنگ و طپانچه بادي ، تفنگ خفيف و طپانچه آزاد دردو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرينات خود را زير نظر مربيان تيم ملي انجام دادند. وي افزود: ارتقاء امتيازات ورزشكاران در اين اردو به ويژه در رشته تفنگ خفيف محسوس بوده و سه نفر از تيراندازان هريك با كسب 583 امتياز توانستند ركورد تيمي تفنگ خفيف در مسابقات جهاني كره 2002 را به ميزان 22 امتياز ارتقاء دهند. ركورد جهاني مسابقات كره 1727 امتياز بود و ركورد ثبت شده در ايران 1749 امتياز است.

كوهپايه زاده در مورد مسابقات برون مرزي گقت : در پايان مردادماه پس از برگزاري ششمين اردو در مسابقات آزاد اروپا جمهوري چك شركت مي كنيم و سپس در مسابقات بين المللي آلمان حضور مي يابيم، انتظار مي رود در اين رقابتها به ركوردهاي بهتري دست يافته و با خيالي راحت به مسابقات پارالمپيك آتن راه يابيم.