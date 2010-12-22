به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "خونبها" که حدود چهار سال پیش ساخته شد و همان زمان آماده نمایش بود، بنا به دلایل نامعلومی توقیف شد. این مجموعه سال 89 به مناسبت دهه محرم با جرح و تعدیل فراوان از شبکه اول در حال پخش است.
همین ممیزیها سبب شد که سعید نعمتالله نویسنده فیلمنامه نامش را از تیتراژ مجموعه بردارد و با این کار اعتراض خود را نسبت به جرح و تعدیلها اعلام کند. جواد مزدآبادی کارگردان این مجموعه دلایل توقیف را همچنان نامعلوم میداند. تنها مساله مهم برای او پخش شدن مجموعه و دیده شدن زحمات گروه بوده که بالاخره اتفاق افتاد.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: دلیل توقیف شدن مجموعه "خونبها" چه بود؟
- جواد مزدآبادی کارگردان: ما هیچوقت خودمان متوجه اتفاقات پشت پرده نشدیم. چهار سال پیش طرح و فیلمنامه این مجموعه به تلویزیون ارائه شد و راشها مورد بازبینی قرار گرفت. اتفاقا ناظر کیفی در تمام صحنهها حاضر بود اما در نهایت با پخش این مجموعه موافقت نشد.
*قرار بود مجموعه چه زمانی پخش بشود؟
- گفتند همزمان با مجموعه "پریدخت" این مجموعه را پخش میکنند اما نشد و ما هم نفهمیدیم چرا.
*مگر میشود کارگردان از دلیل توقیف مجموعهاش بیخبر باشد؟ کنجکاوی برایتان پیش نیامد دلیلش را بپرسید، بالاخره به گفته خودتان در تمام مراحل تصویربرداری ناظر کیفی حاضر بوده است.
- قطعا مشکلی از سوی فیلمنامه نبوده و احتمالا بحث بر سر بازیگرها بوده است. خودمان چیزهای مختلفی شنیدم در مورد اینکه چرا به این فیلم اجازه پخش ندادند که خیلیهایشان هم صحت ندارند. به نظر من این توقیف یک اشتباه بزرگ بود چرا که مجموعه مورد خاصی ندارد که با پخش شدن آن به کسی بربخورد.
*حالا بعد از چهار سال مجموعه به صورت کامل و بدون جرح و تعدیل پخش میشود؟
- نه یک سری از سکانسها کوتاه شده است.
*این اتفاق برای چند درصد کار افتاده است؟
-آنقدری هست که سعید نعمت الله نویسنده فیلمنامه اسمش را از تیتراژ حذف کند.
پولاد کیمیایی و لیلا اوتادی در نمایی از "خونبها"
*شما چند نمونه مصداق بیاورید که حساسیت بیشتر روی کدام صحنهها بوده است.
-من فکر میکنم مدیران صدا و سیما روی یک سری از روابط مثل رابطه شاهرخ و فرشته و رسول حساسیت داشتند و فکر میکنند این روابط بیش از اندازه آمریکایی است. البته به نظر من پرداختن به این مسائل کاملا سلیقهای است. این نظرات میان مدیران مختلف شبکهها متفاوت است. مثلا زمانی که آقای فرجی مدیر شبکه یک سیما شد با آقای ضرغامی صحبت کرد که با اعمال حذفیات این مجموعه پخش شود. البته قبل از این من همیشه فکر میکردم مدیر فیلم و سریال شبکه و ناظر کیفی در صدا و سیما جایگاه دارند و نظرشان مهم است.
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حذفیات "خون بها" آنقدری هست که سعید نعمت الله نویسنده فیلمنامه اسمش را از تیتراژ حذف کرد
*جالب است که شما اعتراضی به جرح و تعدیل بعد از چهار سال توقیف شدن "خونبها" نکردید.
-من از آن کارگردانهایی نیستم که قدرت داشته باشم. در اعتراض به پخش نشدن این مجموعه اعلام کردم تا زمانی که این مجموعه پخش نشود هیچ کاری را کلید نمیزنم، اما در نهایت دیده شدن زحمات گروه برایم مهم بود. حتی راضی بودم خیلی بدتر از اینها هم پخش شود چون این ابهام برای خیلیها پیش آمده بود که ممکن است به خاطر ضعیف بودن کار را پخش نکرده باشند.
*به نظر شما کار ضعیف نیست؟
-من فکر میکنم "خون بها" بسیار خوش ساخت است و همه بازیگران در این مجموعه متفاوت ظاهر شدهاند. بعد از "مختارنامه" ما دومین مجموعه پر بیننده هستیم و من مطمئنم تا چند روز دیگر "مختارنامه" را هم پشت سر میگذاریم. من در همه مجموعههایم از نظر جذب مخاطب موفق عمل کردم. مجموعه "آدمخوار" که کارگردانیاش بر عهدهام بود زمان خودش با مجموعهای مثل "مدار صفر درجه" پخش شد و پر مخاطبترین مجموعه شد.
این اتفاق برای تله فیلمهایم هم افتاده است. من نبض تماشاگر را خوب میشناسم. مجموعههای تلویزیونی باید به کسانی سپرده شود که میدانند مخاطب چه میخواهد. با وجود شبکههای مختلف ماهوارهای و دی وی دیهای مختلف دیگر نمیتوانیم فیلمهایی با موضوعات کلیشهای به خورد مخاطب بدهیم.
*مجموعه "خونبها" به هیچ عنوان مناسبتی نیست و اگر دهه محرم را از این مجموعه حذف کنیم اتفاقی در روند داستان نمیافتد. چه اصراری بود این مجموعه مناسبتی ساخته شود؟
- طرح مجموعه "خونمردگی" در ابتدا اصلا مناسبی نبود داستانی پرکشش و جذاب داشت. زمانی که طرحش به شبکه اول سیما ارائه شد از آن جایی که تلویزیون آن زمان کار مناسبتی برای محرم نداشت و طرح قابل قبولی به دستشان نرسیده بود به ما گفتند این از نظر زمانی تمام این اتفاقها در محرم بیفتد. ما هم باشگاه ورزشی را به یک هیئت تبدیل کردیم. به نظرم این مساله در جامعه ما بسیار عادی است چرا که در دهه محرم بسیاری از ورزشکاران در هیئتهای عزاداری شرکت میکنند. ضمن اینکه میخواستیم بگوییم شخصیت رسول میان مرز خیر و شر قرار گرفته است، این اتفاق برای بسیاری از یاران امام حسین(ع) هم افتاد.
*اما کار مناسبتی باید ویژگیهای خودش را داشته باشد و همه چیز را گل درشت مطرح نکند.
-اتفاقا من و آقای نعمتالله همه تلاشمان را کردیم که این اتفاق در مورد "خونبها" نیفتد. ما پیامهای عاشورایی را در این مجموعه گنجاندیم اما به داستان هیچ لطمهای وارد نشد و ماهیت کار پربارتر هم شد. هر ورزشکار رزمیای روز اول شروع کارش یاد میگیرد به نفسش مسلط باشد و حالا برای یکی از این ورزشکارها در دهه محرم اتفاق سرنوشت سازی میافتد. با اینکه داستان این مجموعه تاریخ مصرف ندارد اما من دوست داشتم زمان خودش از تلویزیون پخش شود.
|زمانی که طرح "خون بها" به شبکه اول سیما ارائه شد از آن جایی که طرح قابل قبولی به دست مدیران برای محرم نرسیده بود به ما گفتند از نظر زمانی تمام این اتفاقها در محرم بیفتد
*طرح ابتدایی این مجموعه از کجا آمد؟
- یک روز که صفحه حوادث روزنامهها را ورق میزدم دیدم پلیس یک گروه بوکس زیرزمینی را دستگیر کرده است. به نظرم جذاب آمد و آن را با سعید نعمت الله مطرح کردم.
*چرا سعید نعمتالله؟
-من و نعمتالله در فیلمهای مختلفی با هم همکاری کردهایم و به نظرم او از عهده نوشتن چنین داستانی به خوبی برمیآمد.
*سعید نعمتالله بعد از جرح و تعدیل فیلم از نوشتن آن پشیمان نشد؟
-به نظرم زمانی که قبول میکنیم برنامهای برای تلویزیون بسازیم باید چارچوبهای آن را هم در نظر بگیریم و بپذیریم.
*شما که گفتید در تمام مراحل ناظر کیفی حضور داشت و همه قواعد و اصول ساخت رعایت شد.
- بله منظورم این است که از این دست اتفاقها برای خیلی از فیلمسازان میافتد و ما اولین و آخرین نفری نیستیم که مشکل برایمان پیش میآید. بد نبود تلویزیون این مساله را بیش از اندازه بزرگ نمیکرد و همان زمان این مجموعه پخش میشد.
کاظم افرندنیا در نمایی از "خونبها"
* تیم بازیگران با نظر چه کسی انتخاب شد؟
- بعد از مشورت با تهیهکننده و کارگردان لیست بازیگران انتخابی را به مدیر شبکه میدهیم و با نظر او به نتیجه نهایی میرسیم. پیشنهادهای اولیه از سوی کارگردان داده میشود.
*پولاد کیمیایی انتخاب چه کسی بود؟
- ما تمام عوامل گروه را بسته بودیم و دورخوانی شروع شده بود اما هنوز شخصیت اصلیمان را پیدا نکرده بودیم. خیلیها را برای نقش رسول در نظر گرفتیم اما بعضیهایشان مناسب نبودند و بعضیها هم با اینکه فیلمنامه را دوست داشتند اما میترسیدند نقش را خوب از کار درنیاورند.
سه روز مانده به فیلمبرداری پولاد کاندیدای ما شد. من نوع نگاه پولاد را در کاراکتر رسول را میدیدم. البته پولاد زمانی برای تمرین کردن نداشت و دلیل ناپختگی بازی او در قسمتهای اول هم همین بود. اما بازیگران دیگر این مشکل را نداشتند. یکی از ویژگیهای خوب این کار این است که بازی بازیگران از استاندارد بالایی برخوردار است و کسانی چون شهرام عبدلی، حبیب دهقاننسب و عبدالرضا اکبری یکی از بهترین بازیهای خودشان را انجام دادند.
*این ناپختگی در بازی لیلا اوتادی هم دیده میشود.
- به نظرم اوتادی بازی قابل قبولی ارائه کرده است و مناسب این نقش بود. من از او راضیام. در مجموع فکر میکنم به کارهایی از این دست که میتواند مخاطب را راضی نگه دارد و سطح قابل قبولی هم دارد باید بهای بیشتری داده شود. کار ما با هزینه پایین و کیفیت خوب ساخته شد.
* دستمزد بازیگرها را هم در این هزینه حساب کردید؟
- بله. آن موقع هنوز مثل این روزها بازیگر سالاری مطرح نبود.
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گفتگو: الهام نداف
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