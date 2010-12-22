اکنون زمان طرح دورکاری نیست/ هنوز به فناوری مورد نیاز مجهز نیستیم

حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دورکاری انجام کار از طریق ایجاد سازمانها مجازی است که نتیجه آن در فرآیند سازمان نمود پیدا می کند افزود: باید پیش از اعلام علنی این طرح از ظرفیت کارشناسان برای بررسی ابعاد آن و انجام مطالعات تطبیقی با سایر کشورها استفاده می شد تا طرحی منطقی تهیه و به وزارتخانه ها ابلاغ شود. مانند طرح تغییر ساعتها که در دهه 70 مطرح شد و ساعتها کار کارشناسی بر روی آن انجام و مزایای آن مشخص و بعد در مورد آن تصمیم گیری شد.

وی با تاکید بر اینکه باید ابتدا مشخص شود که چه سازمانهایی بر حسب ماموریت خود امکان اجرای طرح دوکاری را دارند و چه مشاغلی می توانند از این روش استفاده کنند گفت: باید عوامل زیرساختی اجرای این طرح مانند ایجاد فنآوری کامل، اعتماد سازی، ایجاد روح آرامش در بین کارمندان و توجیه مجریان طرح فراهم شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید اطلاع رسانی که در مورد طرح هدمندی یارانه ها انجام شد در زمینه طرح دورکاری نیز اجرا و تنویر افکار عمومی و به ویژه کارمندان انجام شود تصریح کرد: باید نگرانی کارمندان از اینکه دورکاری به معنای بازنشستگی پیش از موعد، قطع اضافه کاری و یا تعدیل نیرو نیست برطرف شود.

نباید دورکاری همزمان با انتقال کارمندان و هدفمندی یارانه ها مطرح می شد

وی با بیان اینکه باید سیاستهای حمایتی تدوین شده و آئین نامه کاملی در این زمینه تهیه شود اظهار داشت: نباید دورکاری همزمان با اجرا اجرای هدفمندی یارانه مطرح می شد چرا که کارمندان همزمان با چند مسئله درگیر می شوند و در حال حاضر زمان مناسبی برای اعلام اجرای این طرح نبود.

ذوالفقاری با تاکید بر اینکه ابتدا باید شرایط ذهنی اجرای این طرح فراهم می شد گفت: مطرح کردن همزمان انتقال کارمندان و طرح دورکاری کاهش ضریب امنیت شغلی کارمندان را به دنبال دارد.

در دنیا فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی دورکاری می شوند

وی با بیان اینکه دورکاری نیازمند شبکه ای عظیم از اینترنت و فنآوری است اظهار داشت: در تمام دنیا اغلب فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول دورکاری می شوند و نمی توان در مورد بانکها، بیمه ها، آموزش و پرورش و شرکتها و سازمانهای خدماتی این طرح را اجرا کرد چرا که هنوز به فنآوری گسترده مورد نیاز آن تجهیز نشده ایم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مهمترین مولفه در این زمینه تربیت نیروها و اعتمادسازی است، در مورد اینکه اجرای این طرح چه تاثیری در افزایش بهره وری دارد گفت: برای بررسی این مسئله باید ابتدا طرح به صورت نمونه اجرا و نتیجه آن سنجیده شود.

امکان افزایش قیمت تمام شده خدمات با نظارت بر دورکاران

وی ادامه داد: در اجرای این طرح اگر اعتماد به کارمند وجود نداشته باشد ممکن است نظارت بر نحوه عملکرد وی افزایش یابد و به دنبال آن هزینه های سازمان نیز بیشتر و در نهایت هدف کاهش هزینه ها به افزایش آن منجر شود.

ذوالفقاری با تاکید بر اینکه هدف در اجرای طرح دورکاری کاهش قیمت تمام شده خدمات ارایه شده است گفت: باید دید اجرای طرح دورکاری مختص شهرها و شرکتهای بزرگ است یا اینکه در شهرستانها هم اجرا خواهد شد .همچنین باید بررسی شود که آیا اجرای این طرح در شهرستانها باعث افزایش هزینه های سازمانی نمی شود.

نمی توان ایران را با ژاپن مقایسه کرد

این استاد دانشگاه در ارتباط با نتایج اجرای طرح دورکاری در سایر کشورها گفت: نمی توان ایران را با کشوری مانند ژاپن که این طرح در آن اجرا شده مقایسه کرد چرا که در ایران فرهنگ کار به پایین ترین حد سقوط کرده ولی در ژاپن افراد اعتماد و تعهد به اهداف سازمانی و ملی خود دارند. بهره وری ژاپن قابل مقایسه با ایران نیست و در این کشور به تمام هزینه ها توجه دارند حتی نسبت به مصرف یک برگ کاغذ هم حساس هستند.

وی ادامه داد: شرایط کاری در ایران با دیگر کشورها نیز قابل مقایسه نیست و نمی تواند نتایج دورکاری در آنها را به ایران تعمیم داد.

وی با بیان اینکه انجام دورکاری تنها به اجرای کار در منزل محدود نمی شود گفت: مثلا فردی که بر روی جنگل تحقیقات می کند در جنگل دورکار می شود. در اغلب موارد دورکاری در سایر کشورها مربوط به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی است.