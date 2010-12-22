مسئولین باشگاه شاهین کم کاریهای خود را به حساب دیگران نگذارند

محمد دوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر در خصوص اظهاراتش پیرامون گلایه مسئولین باشگاه شاهین از عدم همکاری هیئت فوتبال در بازی اخیر شاهین و پیکان قزوین و عدم اجازه این هیئت از توپهای مورد نظر آنها، اظهار داشت: بارها به مسئولین و نماینده باشگاه شاهین اعلام کردیم اگر توپی جدید دارید و می خواهید با آن بازی کنید تحویل ما دهید تا در روز بازی در اختیار شما قرار دهیم اما به درخواستهای ما هیچ توجه ای نشد .

وی با بیان اینکه توپی که هم اکنون در مسابقات مورد استفاده قرار می گیرد فاقد کیفیت مناسب است و بعد از چند بازی کیفیت خود را از دست می دهد، گفت: توپی در مسابقات باید مورد استفاده قرار گیرد که تمرین با آن انجام نشده باشد .

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر با گلایه از استیلی گفت: آقای استیلی سرمربی تیم است و مسئولیتی در این خصوص ندارد و نباید در روز بازی داد و هوار راه می انداخت که ما میزبان هستیم و توجه ای به ما نمی شود، باشگاه سرپرست و مسئول تدارکات دارد و آنها باید پیگیر موضوع باشند .

دوانی گفت: مسئولین باشگاه در این خصوص مقصرند و در این بین هیئت فوتبال چه گناهی دارد که زیر سوال می رود و در مقابل مردم و هوادران شاهین قرار می گیرد .