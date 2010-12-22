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۱ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۷

استاندار کرمان:

4 روستای ریگان کاملا تخریب شد

4 روستای ریگان کاملا تخریب شد

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره به شدت زمین لرزه شرق کرمان گفت: به دلیل شدت زمین لرزه چهار روستا کاملا تخریب و 43 روستا از 20 تا 100 درصد در ریگان خسارت دیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در خصوص وضعیت کنونی منطقه زلزله زده شرق کرمان اظهارداشت: زمین لرزه شرق کرمان از نظر شدت و عمق زمین لرزه بسیار شبیه زمین لرزه بم بود اما اینکه خسارات جانی این زمینه بسیار کم بود تنها یک معجزه الهی است.

وی ادامه داد: زمین لرزه بم 6.6 ریشتر و زمین لرزه شرق کرمان 6.5 ریشتر بوده است اما شدت زمین لرزه فهرج به حدی بود که در سه استان به خوبی احساس شد.

نجار تصریح کرد: در این حادثه در کانون زمین لرزه 43 روستا از 20 تا 100 درصد تخریب شدند و چهار روستا از جمله چاه قنبر و سیف الهی کاملا تخریب شده اند.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: تلفات این زمین لرزه نیز تا کنون 37 کشته و زخمی گزارش شده است که هشت نفر در بیمارستان پاستور بم بستری هستند.

مقام عالی دولت در استان کرمان خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال اسکان موقت زلزله زدگان هستیم و پیگیریهای لازم در راستای بازسازی مناطق زلزله زده ادامه دارد.

وی افزود: نقطه ای که حادثه دیده است با پراکندگی زیاد جمعیت و همچنین از روستاهای مختلف تشکیل شده بود و این منطقه در انتهی شعاع زمین لرزه بوده است.

وی اضافه کرد: در استان کرمان تاکنون 93 هزار خانه روستایی مقاوم سازی شده است که این مسئله باید در این منطقه از استان کرمان نیز انجام شود.

کد مطلب 1215138

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