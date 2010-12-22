4 روستای ریگان کاملا تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در خصوص وضعیت کنونی منطقه زلزله زده شرق کرمان اظهارداشت: زمین لرزه شرق کرمان از نظر شدت و عمق زمین لرزه بسیار شبیه زمین لرزه بم بود اما اینکه خسارات جانی این زمینه بسیار کم بود تنها یک معجزه الهی است.

وی ادامه داد: زمین لرزه بم 6.6 ریشتر و زمین لرزه شرق کرمان 6.5 ریشتر بوده است اما شدت زمین لرزه فهرج به حدی بود که در سه استان به خوبی احساس شد.

نجار تصریح کرد: در این حادثه در کانون زمین لرزه 43 روستا از 20 تا 100 درصد تخریب شدند و چهار روستا از جمله چاه قنبر و سیف الهی کاملا تخریب شده اند.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: تلفات این زمین لرزه نیز تا کنون 37 کشته و زخمی گزارش شده است که هشت نفر در بیمارستان پاستور بم بستری هستند.

مقام عالی دولت در استان کرمان خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال اسکان موقت زلزله زدگان هستیم و پیگیریهای لازم در راستای بازسازی مناطق زلزله زده ادامه دارد.

وی افزود: نقطه ای که حادثه دیده است با پراکندگی زیاد جمعیت و همچنین از روستاهای مختلف تشکیل شده بود و این منطقه در انتهی شعاع زمین لرزه بوده است.

وی اضافه کرد: در استان کرمان تاکنون 93 هزار خانه روستایی مقاوم سازی شده است که این مسئله باید در این منطقه از استان کرمان نیز انجام شود.