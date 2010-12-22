هدف مختار تغییر حکومت سیاسی عراق بوده است

دکتر حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم درباره سریال مختارنامه اظهار داشت: مختار بن ابی عبید ثقفی در فضایی حرکت سیاسی خود را شروع کرد که منطقه عراق که بسیار ملتهب و دچار فراز و نشیبهای عمیق سیاسی شده بود، به شدت تحت تاثیر مسائل بعد از واقعه کربلا قرار داشت و شهادت امام حسین(ع) تحولات سیاسی و گروههای مختلفی را تحت شعاع خود قرار داده بود.
وی با بیان اینکه برخی از مردم کوفه که از عدم همراهی اباعبدالله الحسین(ع) احساس شرم و گناه داشتند گروههای مختلف را برای قیام تشکیل داده بودند که معروفترین آنها، قیام توابین بود، اظهار داشت: در جریانات بعد از شهادت امام حسین(ع)، شخصیتها و گروههای سیاسی مثبت و منفی فعال بودند و نقش بسزایی در تحولات منطقه عراق ایفا کردند، در این میان شهر کوفه به لحاظ استراتژیک نقطه کلیدی محسوب میشد و با تصرف آن شاید تمام عراق زیر سلطه قرار میگرفت و این مطلب را بسیاری از سیاسیون آن زمان از جمله مختار به خوبی میدانستند.
ایزدی افزود: البته تا زمانی که یزید بن معاویه زنده بود و عبیدالله بن زیاد در کوفه حضور داشت به لحاظ نظام پلیسی و اختناق و شکنجهای که در عراق حاکم شده بود، گروههای سیاسی امکان بروز و ظهور علنی نداشتند و به شدت احتیاط کرده و از هر گونه حرکت سیاسی دوری میکردند.
وی ادامه داد: یکی از این افرادی که به دنبال تغییرات سیاسی در عراق بوده، مختار بن ابی عبید ثقفی بود، در تاریخ زندگی او به وضوح روشن است که به دنبال تغییرات عمده سیاسی درمنطقه عراق بود، البته بسیاری از مورخان معقتدند به دنبال موقعیت و امارت نیز بوده ولی بسیار حسابگرانه و دقیق عمل میکرد تا به پیروزی قطعی برسد.
عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع) اظهار داشت: فضای اختناق و امنیتی عراق تا سال 65 و اواخر عمر یزید بن معاویه ادامه داشت، مختار به واسطه عبدالله بن عمر از زندان آزاد و به مکه میرود، خبر مرگ یزید و رقابت میان بنی امیه برای تعیین جانشینی و غفلت از شخصیتهای سیاسی عراق، موقعیت را برای فعالیت گروههای سیاسی فراهم نمود، مختار در این زمان درمکه و همراه با عبدالله بن زبیر ازشخصیتهای مطرح سیاسی زمان خود بود و از او برای پیشبرد اهدافش استفاده میکرد.
مختار با شعار «یا لثارات الحسین» دست به قیام زد
وی با اشاره به دلایل ترک مختار از مکه گفت: اختلاف نظر سیاسی و عدم واگذاری موقعیت و پست و مقام از سوی عبدالله بن زبیر به مختار موجب میشود، مختار مکه را ترک و راهی کوفه شود. وقتی مختار به کوفه بر میگردد، بازماندگان توابین که از نبرد عین الورده به کوفه برگشته و دراین حین شیعیان وایرانیان مقیم کوفه از فضای شکست ایجاد شده بسیار ناراحت و تحت تاثیر مسائل بعد از واقعه کربلا بودند و میخواستند عاملین قتل امام حسین(ع) را مجازات کنند، مختار موقعیت را مناسب دید و با شعار «یا لثارات الحسین» دست به قیام زد.
ایزدی افزود: آغاز قیام مختار، حرکتی سیاسی برای تسلط بر عراق بوده ولی وقتی انتقام از عاملان شهادت امام حسین(ع) و یارانش را میگیرد و همین اقدام ارزشمند سبب میشود تمایلات و انگیزههای سیاسی او پشت پرده باقی بماند و از او به نیکی یاد کنند.
وی تصریح کرد: گرچه دل مردم به خاطر به هلاکت رسیدن عاملان شهادت امام حسین(ع) تشفی خاطر یافتند و دوستداران اهل بیت(ع) خرسند شدند ولی مورخان وتاریخ نگاران هرگز اهداف و انگیزههای سیاسی مختار را انکار نمیکنند، او به عنوان یک رجل سیاسی ونظامی به دنبال تغییر حکومت سیاسی عراق و برهم زدن فضای سیاسی بوده و نسبت به کسب موقعیت و امارت بیعلاقه نبوده است.
دست اندرکاران مختارنامه به شخصیت مختار نگاه مثبتی داشتند
وی گفت: علت ماندگاری این شخصیت صرفا گرفتن انتقام خون امام حسین(ع) و شهدای کربلا است و اگر این چنین نبود او نیز مانند بسیاری از شخصیتهای سیاسی و نظامی که بعد از قیام حسینی ظهور و افول کردند، میشد و در خاطر کسی نمیماند.
وی با بیان اینکه مختار تمایلات سیاسی و حکومتی خاصی در کنار علاقه شدید شیعی و علوی داشته است، یادآور شد: در منابع تاریخ آمده است که مختار سرعبیدالله را برای امام زین العابدین میفرستد و این درحالی است که امام در حال غذا خوردن بودند، حضرت بعد ازچند سال تبسم میکنند و میفرمایند: زمانی که سراباعبدالله الحسین(ع)را برای عبیدالله بردند اودرحال غذا خوردن بود.
ایزدی افزود: برجسته کردن شخصیت مختار با عنوان این فیلم تناسب دارد و این فیلم سعی میکند، وجه مثبت مختار یعنی انتقام گیری را برجسته و نمایش دهد، البته به مرور تمایلات سیاسی او را نشان خواهد داد ولی اساساً نگاه دست اندرکاران این فیلم به شخصیت مختار نگاه مثبتی است.
عکس العمل مراجع به نمایش چهره حضرت عباس اقدام سنجیدهای بود
وی با تاکید برعدم نمایش چهره ائمه اطهار(ع) در فیلمها گفت: عدم نمایش چهره ائمه اطهار(ع) و مقدسین دو وجه فقهی و مذهبی دارد، بنابراین نباید چهره آنها نشان داده شود، تجربه فیلم محمد رسولالله(ص) تجربه خوبی است که میتوان از این مدل و یا از مدلهای فیلم امام علی(ع) و امام رضا(ع) استفاده کرد.
ایزدی افزود: البته امروز درموقعیتی هستیم که تاثیرگذاری یک فیلم و حرکت سینمایی بسیار موثرتر از سخنرانی و کتاب است، بنابراین باید از این ابزار متناسب با مبانی فقهی و اعتقادی و مذهبی به گونهای استفاده کنیم که درعرصههای مختلف بینالمللی و تبلیغی تاثیرگذار باشد.
عضوهیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: اینکه مراجع عظام نسبت به نمایش دادن چهره حضرت عباس (ع) عکس العمل نشان دادند، اقدام سنجیدهای است. نشان دادن مقدسین مذهبی مثل عباس بن علی (ع) قداست و حرمت شخصیت وی را کاهش میدهد و ذهنیتهای بدی ایجاد میکند و لذا جایگاه اصلی آنها حفظ نمیشود.
وی گفت: این انتقاد، استفاده از ابزارهای جدید فیلم سازی و سینما را منع نمیکند بلکه امروز جمهوری اسلامی باید به نقطههای مطلوبتری دست یابد و مسئولین عرصه فرهنگ و هنر باید با پشتیبانی و حمایت از این گونه فیلمها تاریخ و عقیده و فرهنگ ملت ایران را به جهانیان معرفی کنند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: مختار به عنوان یک رجل سیاسی و نظامی به دنبال تغییر حکومت سیاسی عراق و بر هم زدن فضای سیاسی بوده و نسبت به کسب موقعیت و امارت بیعلاقه نبوده است.
دکتر حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم درباره سریال مختارنامه اظهار داشت: مختار بن ابی عبید ثقفی در فضایی حرکت سیاسی خود را شروع کرد که منطقه عراق که بسیار ملتهب و دچار فراز و نشیبهای عمیق سیاسی شده بود، به شدت تحت تاثیر مسائل بعد از واقعه کربلا قرار داشت و شهادت امام حسین(ع) تحولات سیاسی و گروههای مختلفی را تحت شعاع خود قرار داده بود.
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