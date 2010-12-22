کودکان را با فرهنگ و ادب سرزمینمان آشنا کنیم



به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نمایش" قصه‌های من و تو و رستم و شاهنامه" به کارگردانی مریم معترف صبح امروز 30 آذر دراداره تئاتر برگزار شد. در این نشست مریم معترف کارگردان نمایش و فائزه فیض شیخ‌الاسلامی طراح و سازنده عروسک ها حضور داشتند.

در ابتدای نشست معترف درباره ایده شکل گیری این نمایش گفت: امسال هزاره پایان نگارش شاهنامه است و در تمام نقاط دنیا مراسم نکوداشت برگزار می‌شود. در ایران هم امسال جشنواره تئاتر عروسکی یکی از اولویتهایش را بر استفاده از داستان های شاهنامه قرار داده بود. از آنجا که من هم بسیار به شاهنامه علاقمندم دوست داشتم که کودکان را نیز با شاهنامه آشنا کنم.

وی ادامه داد: کودکان سرزمین ما از فرهنگ و ادب خود دور افتاده‌ و مسائل غریبه را بی جهت یاد می گیرند. بنابراین تصمیم گرفتم قدم کوچکی برای معرفی فرهنگ ایرانی به کودکان انجام دهم. با حسن باستانی که در این زمینه تجربیات فراوانی دارد صحبت کردم و قرار شد ایشان متنی را بنویسند که محوریت آن بر شخصیت رستم قرار گیرد.

معترف گفت:علاقمند بودم که از عروسک های متفاوتی در این کار استفاده کنم . با هما جدی‌کار در این زمینه صحبت کردم و ایشان خانم فائزه فیض را به من معرفی کردند. زمانی که عروسکهایی که ایشان ساخته بودند را دیدم بسیار خوشحال شدم چون نظر ایشان کاملا همسو با علائق من بود. این نمایش را در جشنواره عروسکی مبارک و جشنواره تئاتر کودک همدان اجرا کردم. از 28 آذر تا 24 دی نیز این نمایش هر شب ساعت 19 اجرا می شود.

در ادامه این نشست فائزه فیض طراع عروسک این نمایش گفت: من از سال 75 که پایان‌نامه ام را بر اساس اصول ساده سازی لباس و ماسک قرار دادم این نوع عروسک سازی را آغاز کردم. معتقدم که بچه ها می‌توانند از همه داستان ها در بازی هایشان استفاده کنند و از وسائل دم دستی که در منزلشان وجود دارد عروسک‌های زیبایی بسازند.

وی افزود: برای ساخت عروسک‌های این نمایش هم از همه وسائلی که در دسترسم بود مانند رنده، سیم ظرف‌شویی، گیره لاس، بطرب آب و... استفاده کردم. البته این عروسک‌ها با صداسازی صداپیشگان بسیار قابل درک‌تر می شوند.

معترف در ادامه صحبتهایش با اشاره به اینکه در این نمایش از فرم های مختلف نمایش سنتی ایرانی بهره برده گفت: در این کار ازنقالی و پرده خوانی و همچنین از سازهای سنتی و کوبه‌ای استفاده شده است. تلاش کرده‌ام فرم های ایرانی را به بچه‌ها معرفی کنم. شاهنامه بسیار جذاب و تصویری است البته برای بزرگسالان. بنابراین باید دید برای معرفی این داستان‌ها به کودکان چه کاری می‌توان انجام داد. من و آقای باستانی تلاش کردیم قصه‌های شاهنامه را به زبان امروزی و کودکانه بیان کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایش ابتدا مقدمه اساطیری شاهنامه مثل داستان کشف آتش و... به صورت مقدمه اشاره می شود. بعد از آن داستان‌های زایش رستم، زال، رستم و هفت خوان ، رستم و سهراب و رستم و اسفندیار برای کودکان نقل می شود. به زودی هم تعدادی CD و کتابهایی که درباره شاهنامه برای کودکان چاپ شده در تالار هنر در اختیار بچه ها قرار می گیرد.

فیضی درباره استفاده از وسائل بازیافتی برای ساخت عروسک گفت: امروزه دنیا به سمتی پیش می رود که بیشترین استفاده را در همه هنرها از وسائل بازیافتی انجام دهد.این کار یعنی بازیافت از وسائل دور ریختنی که بسیار به کم کردن هزینه ها کمک می‌کند. به نظر من پدر و مادرها باید یک جعبه جادویی برای کودکانشان درست کنند تا آنها هر چیزی که فکر می کنند روزی به دردشان می خورد را در این جعبه قرار دهند . به این ترتیب کودکان می‌توانند از خلاقیتشان به بهترین نحو استفاده کنند.

معترف درباره حمایت شهرداری تهران از این نمایش با توجه به جنبه آموزشی این اثر درموزد استفاده از وسائل بازیافتی گفت: من تصور می کردم که شهرداری تهران باید از این نمایش استقبال کند . چون این اثر نمایشی در راستای اهداف شهرداری مبنی بر زیباسازی و استفاده بهینه از وسائل دورریختنی است. اما متاسفانه شهرداری به ما اعلام کرد که تنها می توانیم برای مدت 10 روز و تنها با 10 درصد تخفیف ازتابلوهای تبلیغاتی استفاده کنیم. البته به قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: من و گروه نمایش بسیار علاقمند به اجرای این اثر در شهرستان‌ها هستیم. دور این نمایش به صورت یک صندوق قابل حمل است بنابراین مشکلی جهت اجرا در دیگر شهرستان‌ها نداریم. این نمایش برای گروه‌هایی که از 10 نفر به بالا از این اثر دیدن کنند به صورت نیم بها و به قیمت 2500 تومان فروخته می شود.

معترف خاطر نشان کرد: نمایشی را که بعد از این کار قرار است اجرا کنم برای شرکت در جشنواره سنتی آئینی است که یکی از داستان‌های چخوف را با خوانشی ایرانی به جشنواره ارائه داده‌‌ام. برای من اهمیتی ندارد که در چه فرمی کار کنم چیزی که مهم است حرفی است که می خواهم بزنم و باید ببینم که در چه قالبی می گنجد.

معترف درباره اهمیت کار کودک در جامعه گفت: متاسفانه در ایران اهمیتی برای کار کودک قایل نمی شوند ودستمزدی که به هنرمندانی که کار کودک می کنند تعلق می گیرد بسیار کمتر از دیگران است. در صورتی که نمایش کودک کار یسازنده است و آینده کودکان ما را می سازد. متاسفانه به دلیل نگاه غلطی که وجود دارد بزرگان ما حاضر نیستند دیگر کار کودک انجام دهند.



