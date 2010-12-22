مناطق صدمه دیده شرق کرمان به زودی بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در فهرج، باقری شب سه شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده ریگان و فهرج گفت: خوشبختانه این زمین لرزه خسارات جانی شدیدی با توجه به وسعت و گستره زمین لرزه در برنداشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون بازدید اعضای ستاد حوادث غیر مترقبه کشور در حال انجام است و پس از آن در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران به مسائل منطقه رسیدگی می شود.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور در خصوص پیگیری ویژه مشکلات منطقه حادثه دیده افزود: پس از این بازدید و بررسیهای محلی با همکاری بنیاد مسکن کار بازسازی آغاز می شود.

باقری ادامه داد: زمین لرزه به گونه ای بود که علیرغم اینکه در سه استان کرمان به خوبی احساس شده است اما خسارت سنگینی به جا نگذاشته است.

وی با ابراز همدردی با حادثه دیدگان این زمین لرزه تاکید کرد در اسرع وقت به وضعیت این افراد رسیدگی می شود زمین اینکه شرایط اسکان موقت حادثه دیدگان مهیا شده است.