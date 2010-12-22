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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

گاردین:

خاطرات افشاگر منتشر می شود

خاطرات افشاگر منتشر می شود

یک روزنامه انگلیسی با اشاره به اینکه "جولیان آسانگ" موسس ویکی لیکس اخیرا خاطرات خود را به دو انتشارات انگلیسی و آمریکایی فروخته است از انتشار این خاطرات در ابتدای سال 2011 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، موسس ویکی لیکس که به تازگی از بازداشت پلیس انگلیس رهایی یافته، اخیرا خاطرات خود را به انتشارات "کانن گیت" (Canon gate) انگلیس و "رندم هاوس" (Random House) آمریکا فروخته است.

بر این اساس، نسخه اولیه کتاب خاطرات جولیان آسانگ در ماه مارس 2011 (قریب به سه ماه دیگر) در آمریکا و انگلیس منتشر خواهد شد.

آسانگ استرالیایی 39 سال دارد و کارشناس رایانه است. وی اخیرا به علت انتشار اسناد و مدارک محرمانه دیپلماتیک آمریکا در شبکه اینترنت مورد خشم کاخ سفید قرار گرفته است. 

کد مطلب 1215157

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