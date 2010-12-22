خاطرات افشاگر منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، موسس ویکی لیکس که به تازگی از بازداشت پلیس انگلیس رهایی یافته، اخیرا خاطرات خود را به انتشارات "کانن گیت" (Canon gate) انگلیس و "رندم هاوس" (Random House) آمریکا فروخته است.

بر این اساس، نسخه اولیه کتاب خاطرات جولیان آسانگ در ماه مارس 2011 (قریب به سه ماه دیگر) در آمریکا و انگلیس منتشر خواهد شد.

آسانگ استرالیایی 39 سال دارد و کارشناس رایانه است. وی اخیرا به علت انتشار اسناد و مدارک محرمانه دیپلماتیک آمریکا در شبکه اینترنت مورد خشم کاخ سفید قرار گرفته است.