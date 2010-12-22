به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان شرکت در جشنواره باید فرم ثبت نام را به همراه اصل آثار خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز 16 بهمن‌ماه به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند و یا ارسال کنند.

کلیه فیلم‌های بلند سینمایی، سینمایی ویدئویی، کوتاه داستانی، مستند بلند و مستند کوتاه که از سال 1385 به بعد تولید شده‌اند می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

در این بخش کلیه فیلم‌های بلند سینمایی، بلند ویدئویی، مستند و کوتاه داستانی با موضوع "جایگاه تعالیم حیات بخش اسلام به عنوان مهمترین عامل وحدت و تعامل مردم کشورهای منطقه خاور میانه و آسیای مرکزی"، " توجه به مزیت‌های معنوی و فرهنگی این منطقه به عنوان خواستگاه کهن ترین فرهنگ‌های جهانی به مثابه عامل مهم در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها "، "زمینه‌های تاریخی در روابط گسترده و کهن فرهنگی، اجتماعی و ... شرکت کنند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش چهارم تا هشتم اردیبهشت‌‌ماه 90 در جزیره زیبای کیش برگزار می‌شود. فیلم‌های سینمایی داستانی، در قالب ویدئویی (دی‌ وی ‌کم) که با موضوعات جشنواره همسو بوده و زمان آن‌ حداقل 75 دقیقه باشد می‌توانند در این بخش شرکت کنند. فیلم‌های داستانی کوتاه در قالب‌های 35 میلیمتری و دی وی کم که زمان آنها حداکثر 30 دقیقه باشد می‌توانند در این بخش شرکت کنند.