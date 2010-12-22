یک میلیون تن کالای اساسی در انتظار ورود به بازار

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با همکاری انجمنها و اتحادیه‌ها برای منظور جلوگیری از افزایش غیرقانونی و کاذب قیمتها در شرایط هدفمندی یارانه ها از ابتدای امسال روی به ذخیره سازی گسترده کالاهای اساسی و ضروری مردم آورد.

در این میان، 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی در نظر گرفته شد که البته در جریان بررسی‌های بیشتر، وزارت بازرگانی به این نتیجه رسید که کالاهای اساسی دیگری را نیز به این فهرست اضافه کند.

بدین ترتیب در ابتدا ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی مردم شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارانی، روغن نباتی، قند و شکر با همکاری 12 مباشر از بخش خصوصی در کشور انجام شد.

در ادامه کالاهایی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، خرما، انواع میوه، کاغذ، فولاد، چای، پودر شوینده، نهاده های دامی، سیمان خاکستری و لاستیک خودرو به این ترکیب اضافه شد. در مجموعه هم اکنون ذخیره سازی 22 گروه کالایی به میزان بیش از یک میلیون تن ذخیره سازی شده است. در این گزارش سعی شده است وضعیت ذخیره سازی برخی کالاها که برای مردم از اهمیت زیادی برخوردار است، به شرح بررسی شود.

گوشت قرمز

گزارش مهر نشان می دهد که 50 هزار تن گوشت قرمز با پرداخت 2 هزار و 445 میلیارد ریال تسهیلات توسط اتحادیه های اسکاد، فرهنگیان و امکان، انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران و اتحادیه تعاونی کارکنان نیروهای مسلح(اتکا) ذخیره سازی شده است.

تخم مرغ

در این میان، ذخیره سازی 10 هزار تن تخم مرغ با اعتبار 80 میلیارد ریال توسط اتحادیه مرکزی مرغداران میهن انجام شده است.

گوشت مرغ

برای مقابله با آثار تورمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 50 هزار تن گوشت مرغ هم توسط اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران و با اعتباری معادل هزار و 474 میلیارد و 335 میلیون ریال ذخیره سازی شده است.

شیرخشک صنعتی و کره

ذخیره سازی 10 هزار تن شیرخشک صنعتی مشترکا توسط انجمن فرآورده های لبنی ایران و اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرآورده های لبنی ایران با اعتبار300 میلیارد ریال، 6 هزار تن کره توسط انجمن فرآورده های لبنی ایران و اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان فرآورده های لبنی ایران و نیز اتحادیه اسکاد با اعتبار 235 میلیارد و 950 میلیون ریال انجام شده است.

برنج

این گزارش می افزاید: 287 هزار تن برنج با پرداخت 2 هزار و 727 میلیارد ریال تسهیلات به اتحادیه های اسکاد، فرهنگیان، مصرف محلی و امکان و نیز اتحادیه بنکداران مواد غذایی ذخیره سازی شده است.

عدس، لوبیا و نخود

ذخیره سازی 17 هزار تن عدس با اعتبار247 میلیارد ریال، 25 هزار تن لوبیا با اعتبار 315 میلیارد ریال و 33 هزار تن نخود با اعتبار 330 میلیارد ریال توسط اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران انجام شده است.

ماکارونی و روغن نباتی

در همین حال، 35 هزار تن ماکارونی با اعتبار 420 میلیارد ریال توسط انجمن صنایع ماکارونی ذخیره سازی شده است، همچنین برنامه ذخیره سازی روغن نباتی در دو بخش روغن ساخته شده به میزان 72 هزار تن و روغن خام به میزان 210 هزارتن پیگیری که این کار نیز توسط انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اعتباری معادل هزار و 56 میلیارد ریال برای روغن ساخته شده و 940 میلیارد ریال برای روغن خام انجام شده است.

قند و شکر

این گزارش تصریح می کند: 207 هزار تن قندوشکر توسط اتحادیه های اسکاد، امکان، فرهنگیان و بنکداران مواد غذایی تهران ذخیره سازی شده است.

به گزارش مهر، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اعلام کرده است: کالاهای ذخیره سازی شده در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به صورت نامحدود در اختیار استانها قرار می‌گیرد تا بازار را به خوبی در اختیار بگیرند.

جدول کالاهای حساس و ضروری ردیف گروه کالایی اقلام کالایی 1 برنج - 2 روغن نباتی - 3 قند و شکر - 4 گوشت قرمز - 5 گوشت مرغ - 6 تخم مرغ - 7 نان - 8 لبنیات شیر، ماست، کره، پنیر 9 ماکارونی - 10 حبوبات عدس، انواع لوبیا، لپه نخود 11 چای - 12 خرما - 13 سیب زمینی - 14 پیاز - 15 گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی - 16 میوه و مرکبات سیب، موز، نارنگی و پرتقال 17 نهاده های دامی جو، ذرت، کنجاله سویا 18 پودر شوینده دستی، ماشینی 19 فولاد فولاد خام، تیرآهن، میلگرد و ورق 20 سیمان خاکستری - 21 کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر 22 لاستیک خودرو سواری، باری و اتوبوس

براساس مصوبه دولت، افزایش قیمت این 22 گروه کالایی ممنوع اعلام شده است

عضو کارگروه تنظیم بازار به خبرنگار مهر گفته است: وزارت بازرگانی بازار را در مراقبت ویژه قرار داده و اجازه نمی‌دهد قیمت 22 قلم کالای ضروری و اساسی که افزایش قیمت آنها ممنوع شده، افزایش یابد.

همچنین براساس بخشنامه جدید دولت، به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالا و خدمات، کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی موظفند قبل از هرگونه تغییر قیمت، موضوع را برای بررسی به کارگروه کنترل بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعلام شود.