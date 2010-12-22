اروپا سطح هیئتهای نمایندگی فلسطین را به سفیر ارتقا می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، به زودی 10 کشور اروپایی سطح هیئت های نمایندگی فلسطینی در پایتخت خود را به سفیر ارتقا می دهند.

به نوشته این روزنامه، این امر موجب تکاپوی وسیعی ازسوی وزارت خارجه اسرائیل شده تا شاید از این روند جلوگیری کند.

بریتانیا، آلمان، سوئد، بلژیک، فنلاند، دانمارک، مالت، لوکزامبورگ و اتریش می خواهند به نروژ بپیوندند که در روزهای گذشته اعلام کرد سطح نمایندگی فلسطینی در اوسلو، پایتخت نروژ را از آغاز سال ۲۰۱۱ سفارت و نماینده فلسطینی ها را سفیر تلقی خواهد کرد.



هاآرتض می نویسد : کابینه اسرائیل از این امر شدیدا نگران شده و دیپلمات های وزارت خارجه مکلف شده اند که سریعا با دولت، پارلمان، نمایندگان مجالس و رهبران یهودی و مسیحی و شخصیت های مهم اروپایی در تماس باشند.

این روزنامه صهیونیستی افزوده که رافائل باراک، یک دیپلمات ارشد وزارت خارجه رژیم اسرائیل روز دوشنبه در نامه ای محرمانه به سفارت خانه های اسرائیل در جهان نوشته است که فلسطینی ها در روزهای اخیر حمایت بسیاری از دولت ها را برای به رسمیت شناختن استقلال کشور فلسطین به دست آورده اند.

در هفته های اخیر، برزیل، آرژانتین، اروگوئه و بولیوی اعلام کردند که کشور مستقل فلسطین را در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی بیت المقدس شرقی به رسمیت می شناسند؛ امری که موجب ناخشنودی عمیق اسرائیل و آمریکا، اما تحسین و قدردانی فلسطینی ها شد.

اما مقامات ارشد فلسطینی می گویند که به زودی شمار دیگری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا نیز از آن پیروی خواهند کرد.

هاآرتض این را هم اضافه کرده که دولت آمریکا برای کشورهای عرب و نمایندگان سیاسی فلسطینی روشن کرده که واشنگتن با اقدامات تشکیلات خودگردان برای به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین از سوی کشورهای جهان، در حالی که چنین کشور مستقلی برآمده از روند صلح اسرائیلی- فلسطینی نباشد، مخالف است.

این درحالی است تشکیلات فلسطینی، با نا امید شدن از پیشرفت روند سازش با اسرائیل درتلاش است تا شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، سطح نمایندگی فلسطینی در سازمان ملل را به عنوان سفیر یک کشور تمام عیار مستقل بپذیرند.

به نوشته هاآرتض، در همین حال، کشورهای اروپایی پیش نویس قطعنامه ای را برای ارائه به شورای امنیت تنظیم کرده اند که اسرائیل را به دلیل ساخت و سازها که مانع از ادامه مذاکرات مستقیم اسرائیلی- فلسطینی شده، محکوم کند.

پیش نویس قطعنامه محکومیت رژیم اسرائیل به دلیل خانه سازی ها در اراضی اشغالی فلسطینی، در نشست دوشنبه سفیران کشورهای عرب و نماینده تشکیلات خود گردان فلسطینی در سازمان ملل متحد، پیش از ارائه آن به شورای امنیت، نیز مورد بحث قرار گرفت.