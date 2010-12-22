به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت آخر فصل اول مجموعه تلویزیونی "همچون سرو" به کارگردانی بیژن بیرنگ و تهیه‌کنندگی مهران رسام سه‌شنبه هفته گذشته از شبکه دو پخش شد.

در فصل دوم که آخرین روزهای تدوین را می‌گذراند ساختار روایی به صورت سریالی دنباله‌دار است که با ورود بازیگرانی جدید در نقش شخصیت‌های تازه و روایت بخش‌هایی از قصه در فضای شهری و خارج از مناطق جنگی دنبال می‌شود. فصل دوم "همچون سرو" بعد از طی مراحل فنی، تدوین و آماده‌سازی به آنتن شبکه دو می‌رسد.

فیلمنامه این مجموعه را علی خودسیانی نوشته و صادق هاتفی بازیگردانی آن را بر عهده دارد. در مجموعه "همچون سرو" پژمان بازغی، لاله اسکندری، رحیم نوروزی، سیاوش خیرابی، مالک سراج، صادق هاتفی، رضا یزدانی، سولماز آق مقانی، محمدرضا حیدری، سوگل فلاتیان، ساربه اوهانیان، نورالدین استوار، رهام تدریسی، کریم خودسیانی، محمد نگراوی و مهران ضیغمی بازی کردند.



دیگر عوامل این پروژه عبارتند از دستیار اول کارگردان: علی ملاقلی پور، مدیر تصویربرداری: افشین احمدی، برنامه ریز: سعید عباسی، صدابردار: رضا کشاورز، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، طراح گریم: مریم شکرائی، جلوه های ویژه کامپیوتری: بهروز باقری، آهنگساز: علی بیرنگ، مدیر تولید: ناصر ریحان صفت، عکاس: صحرا بیرنگ و منشی صحنه: آناهید روستا.