به گزارش خبرنگار مهر، با تاسیس فدراسیون انجمن های ورزشی و انتخاب محمد علیپور به عنوان رئیس این مجموعه کار انتقال برخی از رشته های ورزشی به این مجموعه آغاز شد. تا به امروز 9 رشته به این فدراسیون پیوسته اند. طبق برنامه کار انتقال دو رشته طناب کشی و دراگون بت امروز اول دی ماه باید به اتمام می رسید اما این اتفاق برای قایقرانان اژدها نیافتاده است.

مسلم جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: قرار بود بعد از بازیهای آسیایی گوانگجو طی جلسه‌ای بحث انتقال رسمی اموال و امکانات اداری از نظر قانونی بین فدراسیون قایقرانی و انجمنهای ورزشی صورت پذیرد اما تا به امروز هیچ تماسی با ما نگرفته‌اند و ما تکلیف خود را نمی‌دانیم.

رئیس کمیته دراگون بت فدراسیون قایقرانی خاطرنشان کرد: در بحث اموال تنها دارایی این کمیته قایق و پارو است. ما کادر اجرایی نداشتیم و داوران و مربیان تنها در هنگام مسابقات یا اردوها با ما همکاری می‌کردند. فضای اداری و امکانات اداریی ما هم فضای خاصی نبوده است. در بحث انتقال اسناد و مدارک نیز همه جمع‌بندی شده است.

وی ادامه داد: ما هنوز منتظر تماس و هماهنگی مسئولین بین این دو فدراسیون هستیم. به طور قطع باید در خصوص تشکیلات جدید دراگون بت تدابیر لازم و روش ادامه کار مشخص شود تا به مشکلی برنخوریم.

در این خصوص محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی به مهر گفت: ما در نشستی که در خرداد ماه سال جاری برگزار کردیم قرار شد تا دو رشته طناب کشی و دراگون بت را به ترتیب در اول دی ماه و بعد از بازیهای آسیایی گوانگجو به این فدراسیون منتقل کنیم.

وی افزود: کار انتقال رشته طناب کشی به صورت کامل امروز صورت گرفته و انجمن طناب کشی از فردا رسما کار خود را در قالب جدید آغاز می کند. برای انتقال رشته دراگون بت مشکلی وجود ندارد. کارهای مقدماتی صورت گرفته و برای نهایی شدن ظرف حداکثر یک هفته تا 10 روز آینده نشستی را با مسئولین فدراسیون قایقرانی برگزار می کنیم .

علیپور تاکید کرد: به هیچ عنوان این رشته بلاتکلیف است بزودی کارهای انتقال آنها انجام می‌شود. این رشته تا پایان سال تقویم و مسابقه خاصی ندارد.