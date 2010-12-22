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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

ابهام در انتقال دراگون بت/

جهانگیری: هیچ تماسی نگرفته‌اند/ علیپور: 10 روز دیگر منتقل می‌شود

جهانگیری: هیچ تماسی نگرفته‌اند/ علیپور: 10 روز دیگر منتقل می‌شود

در حالیکه اول دی‌ماه مهلت انتقال دراگون بت از فدراسیون قایقرانی به فدراسیون انجمنهای ورزشی به اتمام می رسد، هنوز هیچ گونه هماهنگی بی طرفین برای این انتقال صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تاسیس فدراسیون انجمن های ورزشی و انتخاب محمد علیپور به عنوان رئیس این مجموعه کار انتقال برخی از رشته های ورزشی به این مجموعه آغاز شد. تا به امروز 9 رشته به این فدراسیون پیوسته اند. طبق برنامه کار انتقال دو رشته طناب کشی و دراگون بت امروز اول دی ماه باید به اتمام می رسید اما این اتفاق برای قایقرانان اژدها نیافتاده است.

مسلم جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: قرار بود بعد از بازیهای آسیایی گوانگجو طی جلسه‌ای بحث انتقال رسمی اموال و امکانات اداری از نظر قانونی بین فدراسیون قایقرانی و انجمنهای ورزشی صورت پذیرد اما تا به امروز هیچ تماسی با ما نگرفته‌اند و ما تکلیف خود را نمی‌دانیم.

رئیس کمیته دراگون بت فدراسیون قایقرانی خاطرنشان کرد: در بحث اموال تنها دارایی این کمیته قایق و پارو است. ما کادر اجرایی نداشتیم و داوران و مربیان تنها در هنگام مسابقات یا اردوها با ما همکاری می‌کردند. فضای اداری و امکانات اداریی ما هم فضای خاصی نبوده است. در بحث انتقال اسناد و مدارک نیز همه جمع‌بندی شده است.

وی ادامه داد: ما هنوز منتظر تماس و هماهنگی مسئولین بین این دو فدراسیون هستیم. به طور قطع باید در خصوص تشکیلات جدید دراگون بت تدابیر لازم و روش ادامه کار مشخص شود تا به مشکلی برنخوریم.

در این خصوص محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی به مهر گفت: ما در نشستی که در خرداد ماه سال جاری برگزار کردیم قرار شد تا دو رشته طناب کشی و دراگون بت را به ترتیب در اول دی ماه و بعد از بازیهای آسیایی گوانگجو به این فدراسیون منتقل کنیم.

وی افزود: کار انتقال رشته طناب کشی به صورت کامل امروز صورت گرفته و انجمن طناب کشی از فردا رسما کار خود را در قالب جدید آغاز می کند. برای انتقال رشته دراگون بت مشکلی وجود ندارد.  کارهای مقدماتی صورت گرفته و برای نهایی شدن ظرف حداکثر یک هفته تا 10 روز آینده نشستی را با مسئولین فدراسیون قایقرانی برگزار می کنیم .

علیپور تاکید کرد: به هیچ عنوان این رشته بلاتکلیف است بزودی کارهای انتقال آنها انجام می‌شود. این رشته تا پایان سال تقویم و مسابقه خاصی ندارد.

کد مطلب 1215170

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