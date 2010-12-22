9 غرفه بهزیستی در نمایشگاه سمن های گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غرفه اجتماعی شامل انجمن دوستداران کودک، موسسه خیریه یاوران امام علی(ع) در راستای دفتر توانمند سازی کودکان، موسسه فخر آفرینان فردا در زمینه کودکان بی سرپرست و پایگاه خدمات اجتماعی عرفان در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعالیت دارند .

غرفه پیشگیری شامل موسسه خیریه مسیر سبز رهایی در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند.

غرفه توانبخشی شامل انجمن همت معلولان جسمی حرکتی، کانون جهان دیدگان و امور مربوط به سالمندان شرکت داشتند که هر کدام مستند های از فعالیت های خود را در غالب بروشور-عکس وسایر فعالیتها ارائه کرده اند.

گلستان 312 سمن و سازمان مررم نهاد دارد که 155 سمن در بخش های مذهبی فعالیت دارند.