20 نقطه آلوده مواد مخدر آق قلا پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ محمد گلوی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان گفت: 23 کیلو و 516 گرم مواد افیونی از ابتدای امسال در شهرستان آق قلا کشف شده است و این مواد شامل تریاک، کراک، حشیش و سایر مواد افیونی بوده است.

وی اظهار داشت: این مواد به هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و انجام ایست و بازرسی از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان نیز تاکنون پنج مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی ، پنج مورد طرح مانور منطقه ای و 10 مورد نیز طرح کنترل محورهای مواصلاتی اجرا شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تعداد 100 مورد حکم اجرا شده است که در این خصوص 80 نفر دستگیر و 20 نقطه شهرستان پاکسازی شده است.