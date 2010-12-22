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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

20 نقطه آلوده مواد مخدر آق قلا پاکسازی شد

20 نقطه آلوده مواد مخدر آق قلا پاکسازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی آق قلا گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 20 تقطه آلوده به مواد مخدر شهرستان پاکسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ محمد گلوی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان  گفت: 23 کیلو و 516 گرم مواد افیونی از ابتدای امسال در شهرستان آق قلا  کشف شده است و  این مواد شامل تریاک، کراک، حشیش و سایر مواد افیونی بوده است.

وی اظهار داشت: این مواد به هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و انجام ایست و بازرسی از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
 
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان نیز تاکنون پنج مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی ، پنج مورد طرح مانور منطقه ای و 10 مورد نیز طرح کنترل محورهای مواصلاتی اجرا شده است.
 
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تعداد 100 مورد حکم اجرا شده است که در این خصوص 80 نفر دستگیر و 20 نقطه شهرستان پاکسازی شده است.
کد مطلب 1215181

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