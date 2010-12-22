مرکز تحقیقات برنج گیلان ثبت بین المللی شد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ثبت شدن نام مرکز بین المللی منطقه ای تحقیقات و آموزش برنج رشت در سازمان بین المللی تحقیقات کشاورزی (CGIAR )، جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرپرست طرح توسعه برنامه جهانی برنج درآسیای میانه و غربی انتخاب شد.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه سازمان بین المللی تحقیقات کشاورزی بزرگترین مرجع راهبردی برنامه های تحقیقات برنج جهان است، گفت: وجود افراد متخصص، دستیابی به دستاوردهای تحقیقاتی متعدد از جمله معرفی رقمهای اصلاح شده برنج و وجود آزمایشگاههای مناسب تحقیقاتی سبب شد تا ایران همچنین به عنوان مرکز منطقه ای در زمینه تعیین شناسنامه ژئوتیپی و فنوئیپی برنج در زمینه تنشهای غیر زنده ( گرما، خشکی، شوری و سرما) در پرورش برنج تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه 100 کشور هم اکنون با سازمان بین المللی تحقیقات کشاورزی همکاری می کنند، افزود: کاهش فقر، افزایش و پایداری تولید برنج و معرفی گونه های سازگار با محیط زیست از مهمترین اقدامات این سازمان است.



قهرمانی چابک ادامه داد: از مجموع حدود 156 میلیون هکتار سطح زیر کشت برنج در جهان، سالیانه 430 میلیون تن برنج تولید می شود که 95 درصد از این تولید در کشورهای تولید کننده این محصول به مصرف می رسد و فقط حدود پنج درصد از تولید سالیانه برنج وارد تجارت جهانی می شود که این میزان عرضه نیز بسیارشکننده و تغییر پذیر است از اینرو امروز اکثر کشورها سعی دارند از ظرفیتهای تولید برای تأمین محصولات استراتژیک و مورد نیاز خود حداکثر استفاده کنند تا کمترین وابستگی را به واردات داشته باشند.



وی با بیان اینکه برنج به همراه گندم بعنوان دو غله استراتژیک تأمین کننده بیشترین کالری روزانه مردم ایران است، خاطر نشان کرد: در کشور نیز از 650 هزار هکتار شالیزار 16 استان سالیانه بیش از دو میلیون و 200 هزار تن برنج تولید می شود که 80 درصد نیاز کشور را تأمین می کند.