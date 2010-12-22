نگرانی مجلس از تاثیر شیب تند هدفمندی یارانه ها بر حمل و نقل و کشاورزی

جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص جلسه غیر علنی مجلس با وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نمایندگان مجلس در این جلسه نگرانی های خود را از آزادسازی یارانه حامل های انرژی و افزایش قیمت این حامل ها اعلام کردند و معتقد بودند که در برخی موارد شیب تند این افزایش قیمت موجب افزایش هزینه های کشاورزی می شود.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در بیشترین موارد نگران تاثیرات این آزادسازی قیمت ها با این شیب بر حمل و نقل عمومی و تولیدات کشاورزی بودند افزود: نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد خواستند با تدبیر این شیب را کنترل کند.

وی افزود: در عین حال که نمایندگان از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و دولت در اجرای این طرح حمایت می کنند اما از حقوق ملت نیز باید حمایت کنند و اشکالات کار را گوشزد کنند.

جهانگیرزاده تاکید کرد:نمایندگان در این جلسه بیشتر خواستار این بودند که شیب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورتی تنظیم شود که کمترین فشار را به قشر محروم، تولید کنندگان، صنعت و کشاورزی و حمل و نقل داشته باشد.

وی افزود: نمایندگان از وزیر اقتصاد خواستند که نگاه اصلاحی و حمایتی توامان در اجرای طرح داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی از طراحی بسته های حمایتی برای بخش های کشاورزی و حمل و نقل خبر داده است گفت: حسینی همچنین خبر داد که یک میلیون لیتر سوخت نیز در اختیار استانداران و 30 میلیون لیتر نیز برای بخش های مختلف در نظر گرفته شده است.

وی گفت: دولت تاکید دارد که هر کجای کار دچار مشکل شود، گره کار را می تواند با بسته های حمایتی باز کند.

جهانگیرزاده در بیان ارزیابی خود در بیان طرح هدفمندی یارانه ها و شیوه اجرایی دولت گفت: حتما این شیوه اجرا کامل نیست اما باید جوانب آن در اجرا سنجیده شود تا کمترین فشار بر مردم وارد شود.

وی افزود: نمایندگان مجلس معتقد بودند باید جلوی شیب تند اجرای هدفمندی یارانه ها گرفته شود چرا که گمان می کنم تندی این شیب می تواند روند تولید کشاورزی را دچار مشکل کند.